Отправлено: - 22:57

saba:

высокая себестоимость продукции,

Цитата:Наверное тут всего одна причина: - экономика ФРГ была "заточена" на ДЕШЁВЫЙ русский газ. Под давлением США был принят ПОЭТАПНЫЙ отказ от русского газа и как следствие- дорогой энергоноситель и соответственно высокая себестоимость выпускаемой продукции.У нас в отличие от Европы - дешёвого газа и нефти НЕМЕРЕННО - вот и этот фактор нужно и развивать в плане выработки и производства электроэнергии.Что касается специалистов и именно атомщиков - то их у нас наверное НЕТ, а если и есть то с купленными учёными степенями и званиями, типа того парня с Кызыл Орды что педалил за якобы НАУЧНЫЙ перевод стрелок на час позже или час раньше, что то я подзабыл в какую сторону.Как инженер - я понимаю что атомная энергия - за ней настоящее и будущее и самое главное для производства - ДЕШЁВАЯ и относительно БЕЗОПАСНАЯ энергия, но не у нас, не с нашим ПРОДАЖНИМ и КОРРУМПИРОВАННЫМ менеджментом- вспомните Арысь, Семей, Аман-Карагай и прочие ручные техногенные катастрофы созданные РУКАМИ наших чиновников или от минприроды или от минобороны.