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Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49808
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
8 августа в Семее прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане. Эксперты заверили жителей, что уже есть эффективные технологии для безопасного обращения с радиоактивными отходами от АЭС.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 155
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
Хоть кто-то правду рассказал, а то все Машины страшилки...
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:52
Такие проблемы должны специалисты решать, а не "слушания".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15174
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:08
Не че не надо. Все равно нацпаты обвенят Россию во всем. В повышение цены, загрязнение природы итд. Будут на этом играть в политику и сталкивать лбами людей
[Исправлено: Vit, 08.08.2024 - 18:09]
[Исправлено: Vit, 08.08.2024 - 18:09]
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:13
Цитата:
Свечи предлагаете закупать? Или сразу лучину заготавливать?
Vit:
Свечи предлагаете закупать? Или сразу лучину заготавливать?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6338
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:18
Цитата://от 2 до 12 центов за кВт/час в зависимости от страны.//
У нас разве национальная валюта - ДОЛЛАР ?
Если я не ошибаюсь: - законодательно все официальные сделки должны совершаться в ТЕНГЕ и информация о финансовой стороне сделки тоже публикуется в тенге.
По поводу строить или нет: - я однозначно за НЕТ.
Наши казахские чиновники однозначно ЗАГУБЯТ уникальное озеро Балхаш и самое главное почему нет: - беспрецедентная ПРОДАЖНОСТЬ и КОРРУМПИРОВАННОСТЬ гос. чиновников вкупе с их НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
Тому пример: - прошедшие ЯКОБЫ общественные слушания по петициям как по пресловутому утильсбору так и по переводу часовых стрелок.
У нас разве национальная валюта - ДОЛЛАР ?
Если я не ошибаюсь: - законодательно все официальные сделки должны совершаться в ТЕНГЕ и информация о финансовой стороне сделки тоже публикуется в тенге.
По поводу строить или нет: - я однозначно за НЕТ.
Наши казахские чиновники однозначно ЗАГУБЯТ уникальное озеро Балхаш и самое главное почему нет: - беспрецедентная ПРОДАЖНОСТЬ и КОРРУМПИРОВАННОСТЬ гос. чиновников вкупе с их НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
Тому пример: - прошедшие ЯКОБЫ общественные слушания по петициям как по пресловутому утильсбору так и по переводу часовых стрелок.
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:25
Цитата:
ACROS:
Свечи предлагаете закупать? Или сразу лучину заготавливать?
Свечи предлагаете закупать? Или сразу лучину заготавливать?
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 21:31
Цитата:
Насчёт непрофессионализма чиновников я согласен, но вот какая заковыка, в где опасность. туда чиновники не лезут, боятся! А специалистов в ядерной области у нас хватает,недавно только один канадский профессор об этом говорил. Одна из главных причин замедления развития экономики Германии стала высокая себестоимость продукции, которая прежде всего складывается из высокой стоимости энергоносителей, которая стала таковой из за игр европейцев с дорогостоящим ВИЭ и отказом от ядерной энергетики!
ACROS:
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
Насчёт непрофессионализма чиновников я согласен, но вот какая заковыка, в где опасность. туда чиновники не лезут, боятся! А специалистов в ядерной области у нас хватает,недавно только один канадский профессор об этом говорил. Одна из главных причин замедления развития экономики Германии стала высокая себестоимость продукции, которая прежде всего складывается из высокой стоимости энергоносителей, которая стала таковой из за игр европейцев с дорогостоящим ВИЭ и отказом от ядерной энергетики!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6338
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 22:57
Цитата:
Наверное тут всего одна причина: - экономика ФРГ была "заточена" на ДЕШЁВЫЙ русский газ. Под давлением США был принят ПОЭТАПНЫЙ отказ от русского газа и как следствие- дорогой энергоноситель и соответственно высокая себестоимость выпускаемой продукции.
У нас в отличие от Европы - дешёвого газа и нефти НЕМЕРЕННО - вот и этот фактор нужно и развивать в плане выработки и производства электроэнергии.
Что касается специалистов и именно атомщиков - то их у нас наверное НЕТ, а если и есть то с купленными учёными степенями и званиями, типа того парня с Кызыл Орды что педалил за якобы НАУЧНЫЙ перевод стрелок на час позже или час раньше, что то я подзабыл в какую сторону.
Как инженер - я понимаю что атомная энергия - за ней настоящее и будущее и самое главное для производства - ДЕШЁВАЯ и относительно БЕЗОПАСНАЯ энергия, но не у нас, не с нашим ПРОДАЖНИМ и КОРРУМПИРОВАННЫМ менеджментом- вспомните Арысь, Семей, Аман-Карагай и прочие ручные техногенные катастрофы созданные РУКАМИ наших чиновников или от минприроды или от минобороны.
saba:
высокая себестоимость продукции,
высокая себестоимость продукции,
Наверное тут всего одна причина: - экономика ФРГ была "заточена" на ДЕШЁВЫЙ русский газ. Под давлением США был принят ПОЭТАПНЫЙ отказ от русского газа и как следствие- дорогой энергоноситель и соответственно высокая себестоимость выпускаемой продукции.
У нас в отличие от Европы - дешёвого газа и нефти НЕМЕРЕННО - вот и этот фактор нужно и развивать в плане выработки и производства электроэнергии.
Что касается специалистов и именно атомщиков - то их у нас наверное НЕТ, а если и есть то с купленными учёными степенями и званиями, типа того парня с Кызыл Орды что педалил за якобы НАУЧНЫЙ перевод стрелок на час позже или час раньше, что то я подзабыл в какую сторону.
Как инженер - я понимаю что атомная энергия - за ней настоящее и будущее и самое главное для производства - ДЕШЁВАЯ и относительно БЕЗОПАСНАЯ энергия, но не у нас, не с нашим ПРОДАЖНИМ и КОРРУМПИРОВАННЫМ менеджментом- вспомните Арысь, Семей, Аман-Карагай и прочие ручные техногенные катастрофы созданные РУКАМИ наших чиновников или от минприроды или от минобороны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7013
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 07:38
Из моей памяти остались урывки как в 80-х годах был проект строительства АЭС под Алматы, странно что про него забыли, а этот городишко (не могу вспомнить название) стало депрессивным. Остались брошенные дома, дороги и логично было бы всё это восстановить
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 07:59
Цитата:
Это только одна из причин, и только в последнее время! Себестоимость продукции Европы и в первую очередь Германии увеличилась в разы, когда любимой игрушкой европейцев стали ВИЭ под давлением экоактивистов! Частично негативный эффект смягчался российским газом , сейчас и этого нет! Неслучайно крупнейшие корпорации Германии строят новые заводы, где угодно, только не у себя! И дело не только в дешевой рабочей силе. Концерн BASF свой крупнейший завод строит в США!
ACROS:
Наверное тут всего одна причина: - экономика ФРГ была "заточена" на ДЕШЁВЫЙ русский газ. Под
Наверное тут всего одна причина: - экономика ФРГ была "заточена" на ДЕШЁВЫЙ русский газ. Под
Это только одна из причин, и только в последнее время! Себестоимость продукции Европы и в первую очередь Германии увеличилась в разы, когда любимой игрушкой европейцев стали ВИЭ под давлением экоактивистов! Частично негативный эффект смягчался российским газом , сейчас и этого нет! Неслучайно крупнейшие корпорации Германии строят новые заводы, где угодно, только не у себя! И дело не только в дешевой рабочей силе. Концерн BASF свой крупнейший завод строит в США!
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 08:06
Цитата:
Насчёт полезных ископаемых у нас немного мифические представления, они есть и их много, но они все тяжелые в разработке. В нефти много парафина, в Лисаковске в железной руде много фосфора, урана много, но в бедных рудах и т.д., всё что имело дешёвую цену для добычи в Казахстане добывалось ещё при СССР, железо в ССГПО, уголь в Караганде и Экибастузе, медь в Балхаше
ACROS:
дешёвого газа и нефти НЕМЕРЕННО -
дешёвого газа и нефти НЕМЕРЕННО -
Насчёт полезных ископаемых у нас немного мифические представления, они есть и их много, но они все тяжелые в разработке. В нефти много парафина, в Лисаковске в железной руде много фосфора, урана много, но в бедных рудах и т.д., всё что имело дешёвую цену для добычи в Казахстане добывалось ещё при СССР, железо в ССГПО, уголь в Караганде и Экибастузе, медь в Балхаше
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 08:11
Геология и геофизика в СССР были очень развиты, процентов на 80 месторождений было открыто и описано тогда, другое дело тогда не было современных технологий, которые сейчас делают рентабельными разработку ископаемых! Да и легкие в добыче месторождения истощаются или уже закрыты!
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