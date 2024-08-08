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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:54
#9871
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Цитата:
Vit:

Зачетно, потом посмотрю как то, какие авто у украинцев есть.
Значит это Ахматовцы там по твоему?
Нормально.
Тик-ток же..
Согласен, молодцы, фотаются вовремя!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:55
#9872
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Цитата:
111:
Ну блин. Я уважаю все таки наших мусульман! Не такие кровопийцы, добрые и справедливые

...ну а что?! может люди по грибы пошли да заплутали. что ж сразу стрелять в них? идут, никого не трогают, смотрят строго под ноги, иногда к земле пригибаются. чистой воды грибники. :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:58
#9873
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Цитата:
111:
как вы ненавидите друг друга

---Кто это тебе сказал ? Сам придумал .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:59
#9874
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Цитата:
111:
Американского?

та неее. какой дурень мне его даст? нашего, казахстанского.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:59
#9875
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Цитата:
111:
Это я за Путина ответил им..

----Крутяшка ты , однако :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:01
#9876
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Цитата:
111:
Блин, и почему я там не сдаю квартиры?

---Вот пролетел , так пролетел :lol: :lol: :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:03
#9877
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как там в фильме было!? "...ой, не похож! ой, халтура! дай хоть зубы подвяжу, что ли"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:11
#9878
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Цитата:
111:
Мне все интересней,

-----Семьей бы лучше занимался .Когда ты поймешь , что тут уже 99% уже и не знают и не читают эти новости про СВО ? У всех свои жизненные проблемы .А ты всё думаешь , что тут на каждом углу и в каждой кухне обсуждают , что происходит в СВО ? Никому это не надо !!!Кстати , давно плямеша не вспоминал .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:13
#9879
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Цитата:
111:
Блин, и почему я там не сдаю квартиры?

Наживаться на тяжёлых жизненных ситуациях других людей - это твой конек.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:13
#9880
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---Марик , ты где ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:14
#9881
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:18
#9882
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Цитата:
maxsaf:
Наживаться на тяжёлых жизненных ситуациях других людей - это твой конек.

---Как вы точно подметили !!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 01:03
#9883
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Цитата:
Эл-починно:
Вот и пришло время для применения ядерного оружия

По Курску????
А куряне согласны??)
Цитата:
Эл-починно:
говорится - сами напросились, поросята!

Ты в курсе поросенок что роза ветров с Украины направлена на запад?
Тоесть при любом ядерном ударе германия и ты лично погибнешь в течении ближайших 5 лет от рака?))
А дети твои будут страдать от генетических болезней?


Хотят ли русские войны? Да хотят
Хотят ли русские ядерной войны? ну фиг знает
Зато за них решили евреи из германии))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 01:10
#9884
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Смотрю российских петрушек карёжит
Пытаются доказать что Курск это ничего особенного))


Из штанов вылазят уже
Не знают как аргументировать то что после 2 лет после начала войны против нацистов Львова россияне погибают в курске

А как вам аргументировать? Да никак

Сидите обтекайте уже
Чё уж тут говорить
"Сверхдыржава" показала себя уже давно и если это кому-то не понятно тот дурак
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