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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:54
Цитата:
Зачетно, потом посмотрю как то, какие авто у украинцев есть.
Значит это Ахматовцы там по твоему?
Нормально.
Тик-ток же..
Согласен, молодцы, фотаются вовремя!
Vit:
Зачетно, потом посмотрю как то, какие авто у украинцев есть.
Значит это Ахматовцы там по твоему?
Нормально.
Тик-ток же..
Согласен, молодцы, фотаются вовремя!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:55
Цитата:
...ну а что?! может люди по грибы пошли да заплутали. что ж сразу стрелять в них? идут, никого не трогают, смотрят строго под ноги, иногда к земле пригибаются. чистой воды грибники.
111:
Ну блин. Я уважаю все таки наших мусульман! Не такие кровопийцы, добрые и справедливые
Ну блин. Я уважаю все таки наших мусульман! Не такие кровопийцы, добрые и справедливые
...ну а что?! может люди по грибы пошли да заплутали. что ж сразу стрелять в них? идут, никого не трогают, смотрят строго под ноги, иногда к земле пригибаются. чистой воды грибники.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:58
Цитата:
---Кто это тебе сказал ? Сам придумал .
111:
как вы ненавидите друг друга
как вы ненавидите друг друга
---Кто это тебе сказал ? Сам придумал .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:59
Цитата:
та неее. какой дурень мне его даст? нашего, казахстанского.
111:
Американского?
Американского?
та неее. какой дурень мне его даст? нашего, казахстанского.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 23:59
Цитата:
----Крутяшка ты , однако
111:
Это я за Путина ответил им..
Это я за Путина ответил им..
----Крутяшка ты , однако
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:01
Цитата:
---Вот пролетел , так пролетел
111:
Блин, и почему я там не сдаю квартиры?
Блин, и почему я там не сдаю квартиры?
---Вот пролетел , так пролетел
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:03
как там в фильме было!? "...ой, не похож! ой, халтура! дай хоть зубы подвяжу, что ли"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:11
Цитата:
-----Семьей бы лучше занимался .Когда ты поймешь , что тут уже 99% уже и не знают и не читают эти новости про СВО ? У всех свои жизненные проблемы .А ты всё думаешь , что тут на каждом углу и в каждой кухне обсуждают , что происходит в СВО ? Никому это не надо !!!Кстати , давно плямеша не вспоминал .
111:
Мне все интересней,
Мне все интересней,
-----Семьей бы лучше занимался .Когда ты поймешь , что тут уже 99% уже и не знают и не читают эти новости про СВО ? У всех свои жизненные проблемы .А ты всё думаешь , что тут на каждом углу и в каждой кухне обсуждают , что происходит в СВО ? Никому это не надо !!!Кстати , давно плямеша не вспоминал .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:13
Цитата:
Наживаться на тяжёлых жизненных ситуациях других людей - это твой конек.
111:
Блин, и почему я там не сдаю квартиры?
Блин, и почему я там не сдаю квартиры?
Наживаться на тяжёлых жизненных ситуациях других людей - это твой конек.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:13
---Марик , ты где ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:14
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 00:18
Цитата:
---Как вы точно подметили !!
maxsaf:
Наживаться на тяжёлых жизненных ситуациях других людей - это твой конек.
Наживаться на тяжёлых жизненных ситуациях других людей - это твой конек.
---Как вы точно подметили !!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 01:03
Цитата:
По Курску????
А куряне согласны??)
Цитата:
Ты в курсе поросенок что роза ветров с Украины направлена на запад?
Тоесть при любом ядерном ударе германия и ты лично погибнешь в течении ближайших 5 лет от рака?))
А дети твои будут страдать от генетических болезней?
Хотят ли русские войны? Да хотят
Хотят ли русские ядерной войны? ну фиг знает
Зато за них решили евреи из германии))
Эл-починно:
Вот и пришло время для применения ядерного оружия
Вот и пришло время для применения ядерного оружия
По Курску????
А куряне согласны??)
Цитата:
Эл-починно:
говорится - сами напросились, поросята!
говорится - сами напросились, поросята!
Ты в курсе поросенок что роза ветров с Украины направлена на запад?
Тоесть при любом ядерном ударе германия и ты лично погибнешь в течении ближайших 5 лет от рака?))
А дети твои будут страдать от генетических болезней?
Хотят ли русские войны? Да хотят
Хотят ли русские ядерной войны? ну фиг знает
Зато за них решили евреи из германии))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.08.24 - 01:10
Смотрю российских петрушек карёжит
Пытаются доказать что Курск это ничего особенного))
Из штанов вылазят уже
Не знают как аргументировать то что после 2 лет после начала войны против нацистов Львова россияне погибают в курске
А как вам аргументировать? Да никак
Сидите обтекайте уже
Чё уж тут говорить
"Сверхдыржава" показала себя уже давно и если это кому-то не понятно тот дурак
Пытаются доказать что Курск это ничего особенного))
Из штанов вылазят уже
Не знают как аргументировать то что после 2 лет после начала войны против нацистов Львова россияне погибают в курске
А как вам аргументировать? Да никак
Сидите обтекайте уже
Чё уж тут говорить
"Сверхдыржава" показала себя уже давно и если это кому-то не понятно тот дурак
-
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