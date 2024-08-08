Отправлено: - 23:55

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Ну блин. Я уважаю все таки наших мусульман! Не такие кровопийцы, добрые и справедливые

Цитата:...ну а что?! может люди по грибы пошли да заплутали. что ж сразу стрелять в них? идут, никого не трогают, смотрят строго под ноги, иногда к земле пригибаются. чистой воды грибники.