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≡ Пьяному водителю, насмерть сбившему пешехода в Кушмуруне, вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49808
Пьяному водителю, насмерть сбившему пешехода в Кушмуруне, вынесли приговор
Отправлено: 08.08.24 - 19:23
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29 ноября 2023 года он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Одна скончалась на месте, вторая была госпитализирована с различными травмами. Приговор водителю огласили в Аулиекольском районном суде.
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§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
724
Re: Пьяному водителю, насмерть сбившему пешехода в Кушмуруне,...
Отправлено: 08.08.24 - 19:23
#1
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Цитата:
Суд не нашёл обстоятельств отягчающих уголовную ответственность

Т.е. пьяный за рулём не является отягчающим обстоятельством? Ммм.. буду знать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1930
Re: Пьяному водителю, насмерть сбившему пешехода в Кушмуруне,...
Отправлено: 09.08.24 - 00:04
#2
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Цитата:
3 года 6 месяцев лишения свободы,

Источник:

Пьяный за рулём, преступник! Тогда напрашивается резонный вопрос, раз вождение в нетрезвом состоянии преступление , почему такой маленький срок за убийство человека? За мешок украденной картошки наказание больше!
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