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≡ Свалки Костаная. «Боимся, что выбегут крысы»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49808
Свалки Костаная. «Боимся, что выбегут крысы»
Отправлено: 08.08.24 - 16:08
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О свалке между домами № 85 по ул. Майлина и № 92 по ул. Дзержинского, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КАЗАКОВА.
- Огромная свалка скопилась возле мусорных контейнеров, мусор переваливается через них и скапливается позади них, - рассказала она. - Боимся, что из нее выбегут крысы, так как многие соседи их уже видели.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
201
Re: Свалки Костана. «Боимся, что выбегут крысы»
Отправлено: 08.08.24 - 16:08
#1
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В заголовке опечатка в слове Костанай
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
696
Re: Свалки Костаная. «Боимся, что выбегут крысы»
Отправлено: 08.08.24 - 17:28
#2
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Цитата:
Филипповна:
В заголовке опечатка в слове Костанай

Спасибо, исправили
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1368
Re: Свалки Костаная. «Боимся, что выбегут крысы»
Отправлено: 08.08.24 - 22:35
#3
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Филипповна, в следующий раз цитируйте, пожалуйста. Тупо, чтобы поржать.
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