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≡ Дожди помешали ремонту дороги между двумя селами в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49808
Дожди помешали ремонту дороги между двумя селами в Костанайской области
Отправлено: 08.08.24 - 19:28
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Новый недостроенный грейдер размыло на дороге Береговое-Нагорное в районе Беимбета Майлина. Кадры провала на дороге в редакцию «НГ» прислали читатели. Напомним, весной, во время паводка, дорогу здесь уже размывало.
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§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
722
Re: Дожди помешали ремонту дороги между двумя селами в...
Отправлено: 08.08.24 - 19:28
#1
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Цитата:
В связи с обильным выпадением осадков 8 августа и приходом большой воды с полей на 2-м километре автодороги был размыт участок

Как ни странно к осени пошли дожди, да?Как всегда погода виновата :lol:
Как грится- никогда такого не было, и вот опять...
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