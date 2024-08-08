Отправлено: - 19:28

В связи с обильным выпадением осадков 8 августа и приходом большой воды с полей на 2-м километре автодороги был размыт участок

Цитата:Как ни странно к осени пошли дожди, да?Как всегда погода виноватаКак грится- никогда такого не было, и вот опять...