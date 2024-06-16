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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 660 из 660«1...658659660
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39952
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.24 - 10:57
#6591
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Цитата:
maxsaf:
Языковые проблемы - их как раз таки надо обсуждать и учитывать, чтобы потом как на Украине не было

Начинается.
Надо будет просто убрать казахский и русский и говорить о каком то там языке?
Ну пробуй.
И причем тут Украина?
Хочешь сказать, что там идет война из за языка, то есть на нее напали нацисты?
Вот в мире везде проблемы с языками, но почему то теперь все должны говорить только, чтоб не напал Путин?
Может проблема не в языке то?
Давай научи газету, чтоб молчали о том, как на СССР напал Гитлер, ведь там все на русском разговаривали.

А может быть проблема проще?
Может видя как Путин все дальше и дальше утопает в грязи поражений и просит мира, может смотря на эту его армию, где идет полный хаос и беспредел и выживают только уголовники, которых отпускают и они убивают уже собственное население, может патриоты уже не в силах смотреть на это?
В этом ведь правда, да?

[Исправлено: 111, 16.06.2024 - 12:31]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2207
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.24 - 22:17
#6592
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Цитата:
maxsaf:
Получается, любое высказывание различных точек зрения по поводу конфликта на Украине приводит к разжиганию межнациональной розни, ненависти по национальному признаку.

Очень странный вывод, на мой взгляд. Далеко не любое высказывание может привести к разжиганию.
Цитата:
maxsaf:
А поэтому прошу редакцию рассмотреть возможность запрета обсуждения данной темы, и особенно выбросов из болот.

НА этой площадке не будет цензуры по отношению к тем или иным темам, если эти темы не нарушают правила сайта и законодательство РК.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2207
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.06.24 - 22:19
#6593
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Дальнейшее обсуждением темы войны и мира предлагаю перенести во Флуд. Здесь ветка для вопросов редакции и/или всему сообществу Форума.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39952
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.07.24 - 19:27
#6594
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Журналисты могут выяснить, почему в Смайле или в Смойле, что в Марте, отключают эскалаторы и надо с сумками и колясками идти пешком вверх?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.08.24 - 21:13
#6595
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Повторюсь, в ветке эклектика, если удалили за пожелание кротости. Осведомлённый во всём ГУГЛ отмечет, что кротость – это не есть слабость, а наоборот, свойство людей сильных, она присуща великим людям. Кротость в человеке проявляется в его незлобии, безгневии, умении владеть собой, не отвечать обидчикам на зло и.т.д.

Текст пожелания продублирую: Форумным грамотеям и сказочникам - желаю, добродушия, кротости, деликатности, достойных обсуждений и дискуссий! На мой взгляд, в пожеланиях, ничего запрещенного и крамольного нет.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.08.24 - 21:29
#6596
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В целом, добрые пожелания - длительное время в мировом тренде, их в различных формах, странах, ежедневно пересылаются миллионы.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2207
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.08.24 - 13:39
#6597
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Цитата:
Kairat stayer:
Повторюсь, в ветке эклектика, если удалили за пожелание кротости.

Комментарий удален из-за того, что он пустой - ни слова, ни картинки нет. Возможно, вы хотели прикрепить картинку?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
696
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.08.24 - 13:58
#6598
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Цитата:
Kairat stayer:
Повторюсь, в ветке эклектика, если удалили за пожелание кротости. Осведомлённый во всём ГУГЛ отмечет, что кротость – это не есть слабость, а наоборот, свойство людей сильных, она присуща великим людям. Кротость в человеке проявляется в его незлобии, безгневии, умении владеть собой, не отвечать обидчикам на зло и.т.д.


Проверили еще раз. Я вижу картинку. У модератора несмотря на несколько обновлений страницы она не отобразилась, поэтому удалили, как пустой. Сейчас комментарий восстановили.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.08.24 - 14:10
#6599
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Понял, спасибо.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1365
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.08.24 - 19:10
#6600
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Редакция, а где, собственно рубрики: "Копнем и уроем", "Вкусная жизнь", "На посошок", "Неслучайные связи" и многие другие?
а то на русофобский форум блевоты не хватает уже.
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