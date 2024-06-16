maxsaf: Языковые проблемы - их как раз таки надо обсуждать и учитывать, чтобы потом как на Украине не было
Начинается. Надо будет просто убрать казахский и русский и говорить о каком то там языке? Ну пробуй. И причем тут Украина? Хочешь сказать, что там идет война из за языка, то есть на нее напали нацисты? Вот в мире везде проблемы с языками, но почему то теперь все должны говорить только, чтоб не напал Путин? Может проблема не в языке то? Давай научи газету, чтоб молчали о том, как на СССР напал Гитлер, ведь там все на русском разговаривали.
А может быть проблема проще? Может видя как Путин все дальше и дальше утопает в грязи поражений и просит мира, может смотря на эту его армию, где идет полный хаос и беспредел и выживают только уголовники, которых отпускают и они убивают уже собственное население, может патриоты уже не в силах смотреть на это? В этом ведь правда, да?
Повторюсь, в ветке эклектика, если удалили за пожелание кротости. Осведомлённый во всём ГУГЛ отмечет, что кротость – это не есть слабость, а наоборот, свойство людей сильных, она присуща великим людям. Кротость в человеке проявляется в его незлобии, безгневии, умении владеть собой, не отвечать обидчикам на зло и.т.д.
Текст пожелания продублирую: Форумным грамотеям и сказочникам - желаю, добродушия, кротости, деликатности, достойных обсуждений и дискуссий! На мой взгляд, в пожеланиях, ничего запрещенного и крамольного нет.
Kairat stayer: Повторюсь, в ветке эклектика, если удалили за пожелание кротости. Осведомлённый во всём ГУГЛ отмечет, что кротость – это не есть слабость, а наоборот, свойство людей сильных, она присуща великим людям. Кротость в человеке проявляется в его незлобии, безгневии, умении владеть собой, не отвечать обидчикам на зло и.т.д.
Проверили еще раз. Я вижу картинку. У модератора несмотря на несколько обновлений страницы она не отобразилась, поэтому удалили, как пустой. Сейчас комментарий восстановили.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать