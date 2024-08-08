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≡ Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49806
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
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8 августа в Семее прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане. Эксперты заверили жителей, что уже есть эффективные технологии для безопасного обращения с радиоактивными отходами от АЭС.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
155
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
#1
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Хоть кто-то правду рассказал, а то все Машины страшилки...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1508
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:52
#2
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Такие проблемы должны специалисты решать, а не "слушания".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15171
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:08
#3
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Не че не надо. Все равно нацпаты обвенят Россию во всем. В повышение цены, загрязнение природы итд. Будут на этом играть в политику и сталкивать лбами людей

[Исправлено: Vit, 08.08.2024 - 18:09]
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1508
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:13
#4
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Цитата:
Vit:

Свечи предлагаете закупать? Или сразу лучину заготавливать?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6336
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:18
#5
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Цитата://от 2 до 12 центов за кВт/час в зависимости от страны.//

У нас разве национальная валюта - ДОЛЛАР ?
Если я не ошибаюсь: - законодательно все официальные сделки должны совершаться в ТЕНГЕ и информация о финансовой стороне сделки тоже публикуется в тенге.

По поводу строить или нет: - я однозначно за НЕТ.

Наши казахские чиновники однозначно ЗАГУБЯТ уникальное озеро Балхаш и самое главное почему нет: - беспрецедентная ПРОДАЖНОСТЬ и КОРРУМПИРОВАННОСТЬ гос. чиновников вкупе с их НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
Тому пример: - прошедшие ЯКОБЫ общественные слушания по петициям как по пресловутому утильсбору так и по переводу часовых стрелок.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1508
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 18:25
#6
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Цитата:
ACROS:
Свечи предлагаете закупать? Или сразу лучину заготавливать?
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