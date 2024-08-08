Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее

Отправлено: - 18:18

Цитата://от 2 до 12 центов за кВт/час в зависимости от страны.//



У нас разве национальная валюта - ДОЛЛАР ?

Если я не ошибаюсь: - законодательно все официальные сделки должны совершаться в ТЕНГЕ и информация о финансовой стороне сделки тоже публикуется в тенге.



По поводу строить или нет: - я однозначно за НЕТ.



Наши казахские чиновники однозначно ЗАГУБЯТ уникальное озеро Балхаш и самое главное почему нет: - беспрецедентная ПРОДАЖНОСТЬ и КОРРУМПИРОВАННОСТЬ гос. чиновников вкупе с их НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.

Тому пример: - прошедшие ЯКОБЫ общественные слушания по петициям как по пресловутому утильсбору так и по переводу часовых стрелок.