Ну Вы же как то живёте с тем,что после начала Вашего любимого СВО, счёт убитых гражданских лиц в Украине пошел на тысячи, не буду упоминать сколько детей и беременных женщин! Только по двум роддомам был совершен ракетный удар силами ВКС и ничего, хорошо спите, отлично питаетесь, наверное! Не говоря о том, что если бы не вперлись ВС РФ в другую страну жили бы мирно люди и в Курске и в приграничных с ними Сумах ! И если смотреть украинские СМИ, там столько свидетельств о подобных случаях! Я же не привожу их здесь. Но может беременная женщина из Мариуполя гораздо хуже беременной женщины из Суджи , тех можно, а эти свои, так что ли?
до того стала привычна война, смерти, видео убийств, трупы уже в информационном пространстве что ничему не удивляешься
берберы русских солдат в мали порубали русские солдаты перед этим тяпками рубили арабов в каком то селе дрон влетает в окно и убивает женщину русский солдат раненый стреляет себе в ухо от безысходности и все на кадрах и все уже обыденно как кофе с утра попить ну че там кого еще убили? показывайте
а тут бац в курской области идут бои
и как-то аж странно
8 августа 2024 года
вот недавно ковид был мы удивлялись этой неведомой болезни и все так непривычно было футбол на чемпионате мира в россии смотрели
а тут в курской области идут бои....
время как будто убыстрилось 20 лет ничего не происходило толком а теперь наверстываем событиями
Как ответственный участник мирового сообщества Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение принципов международного права, уважения суверенитета и неприкосновенности границ. С уверенностью скажу, что стран, разделяющих точку зрения Казахстана, немало... На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности", – поясняет глава государства
По последним данным МО в Сумскую обл приехали чёрные трансплантологи, будут встречать раненых бойцов ВСУ из Курской обл. Что ж вот так генералисимус НЕ украинец Зеленский любит свой народ, очередные бессмысленные трупы.
Вы разве не в курсе, что зеленский - агент Кремля? Его ж Путин специально туда заслал, чтобы "до последнего украинца", дабы местным женщинам рожать не от кого было... Часть в европы с канадами сбежит, будет там демографию улучшать, часть в Сибирь сошлют, под контроль кровавого КГБ, чтобы русским мужикам детей рожали и правильно их воспитывали... Это ж Путин ещё с Меркель и Бушем тайно договорился, аж в 2000 году. Территорию себе заберёт. А если Польша с Румынией и Венгрией будут хорошо себя вести, то и им кусочки выделит... От так.
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