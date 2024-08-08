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≡ Осенью билеты на поезда в Казахстане подорожают на 20%
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49806
Осенью билеты на поезда в Казахстане подорожают на 20%
Отправлено: 08.08.24 - 14:50
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Осенью в Казахстане билеты на поезда подорожают на 20%. Новые тарифы вступят в силу с 1 октября. Билеты с повышенной стоимостью начнут продавать на эту дату за 45 дней – с середины августа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7012
Re: Осенью билеты на поезда в Казахстане подорожают на 20%
Отправлено: 08.08.24 - 14:50
#1
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на билеты в вагонах без кондиционеров национальный перевозчик предоставит скидку до 20%.
Надо было обьвлять о подорожании билетов на вагоны с кондиционером, а остальные так и остались
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5522
Re: Осенью билеты на поезда в Казахстане подорожают на 20%
Отправлено: 08.08.24 - 16:16
#2
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Я не понял, на любой рейс цены будут одинаковые, если Тальго и Костанай -Астана и Костанай-Алматы всё 19493 тенге? Кто так неграмотно дает информацию Информбюро или представитель министерства?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5522
Re: Осенью билеты на поезда в Казахстане подорожают на 20%
Отправлено: 08.08.24 - 16:24
#3
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Посмотрел видео нашел неграмотного, оказывается пресс-секретарь!!! КТЖ. Тот кто должен разъяснить политику КТЖ!
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