Отправлено: - 16:08

О свалке между домами № 85 по ул. Майлина и № 92 по ул. Дзержинского, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КАЗАКОВА.- Огромная свалка скопилась возле мусорных контейнеров, мусор переваливается через них и скапливается позади них, - рассказала она. - Боимся, что из нее выбегут крысы, так как многие соседи их уже видели.