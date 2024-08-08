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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:29
#9826
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Цитата:
abaika95:
А кто же там по горам постоянно бегает и в Махачкале церкви жрет

да кто же может Жрать церкви, кроме абаек)))
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:30
#9827
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Цитата:
abaika95:
Пацаны 18-19 лет которых не научили автоматы то держать

ну ты то, откосивший от армии знаешь точно, как держать автоматы, да? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:34
#9828
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Упс..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:42
#9829
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Сколько пленных берут в машину с треугольником, не пойму, это наверно те первые 40 человек..

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5521
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:57
#9830
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Цитата:
N0name:
Живи теперь с этим

Ну Вы же как то живёте с тем,что после начала Вашего любимого СВО, счёт убитых гражданских лиц в Украине пошел на тысячи, не буду упоминать сколько детей и беременных женщин! Только по двум роддомам был совершен ракетный удар силами ВКС и ничего, хорошо спите, отлично питаетесь, наверное! Не говоря о том, что если бы не вперлись ВС РФ в другую страну жили бы мирно люди и в Курске и в приграничных с ними Сумах ! И если смотреть украинские СМИ, там столько свидетельств о подобных случаях! Я же не привожу их здесь. Но может беременная женщина из Мариуполя гораздо хуже беременной женщины из Суджи , тех можно, а эти свои, так что ли?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5521
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 16:10
#9831
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Цитата:
abaika95:
Ведлер снова в чате) Цитата:

Интересно, сколько на этот раз продержится? При такой ненависти ко всем, трудно удержаться в рамках!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 16:23
#9832
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Цитата:
N0name: О баба фрося, я тебя слил

да ради бога
я то тебя смыл))Цитата:
N0name:
да кто же может Жрать церкви, кроме абаек)

украинцы наверно)
они же главные враги русских последние 10 лет
до этого чеченцы были 20 лет Цитата:
N0name:
ну ты то, откосивший от армии знаешь точно, как держать автоматы, да?

а кто сказал что я в армии не был? Цитата:
111:
Сколько пленных берут в машину с треугольником, не пойму, это наверно те первые 40 человек..

пишут уже до 300 пленных набралось
молодняк сдается скопом
умирать не хотят
почему интересно?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 16:31
#9833
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включил тут последний ролик Каца
час назад вышел

и сразу первые слова из ролика

"в курской области идут бои"

и что то как обухом по голове

до того стала привычна война, смерти, видео убийств, трупы уже в информационном пространстве что ничему не удивляешься

берберы русских солдат в мали порубали
русские солдаты перед этим тяпками рубили арабов в каком то селе
дрон влетает в окно и убивает женщину
русский солдат раненый стреляет себе в ухо от безысходности
и все на кадрах и все уже обыденно как кофе с утра попить
ну че там кого еще убили? показывайте

а тут бац
в курской области идут бои

и как-то аж странно

8 августа 2024 года

вот недавно ковид был мы удивлялись этой неведомой болезни и все так непривычно было
футбол на чемпионате мира в россии смотрели


а тут в курской области идут бои....

время как будто убыстрилось
20 лет ничего не происходило толком
а теперь наверстываем событиями

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5521
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 16:32
#9834
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Как ответственный участник мирового сообщества Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение принципов международного права, уважения суверенитета и неприкосновенности границ. С уверенностью скажу, что стран, разделяющих точку зрения Казахстана, немало... На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности", – поясняет глава государства

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