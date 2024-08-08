Отправлено: - 16:23

N0name: О баба фрося, я тебя слил

N0name:

да кто же может Жрать церкви, кроме абаек)

N0name:

ну ты то, откосивший от армии знаешь точно, как держать автоматы, да?

111:

Сколько пленных берут в машину с треугольником, не пойму, это наверно те первые 40 человек..

Цитата:да ради богая то тебя смыл))Цитата:украинцы наверно)они же главные враги русских последние 10 летдо этого чеченцы были 20 лет Цитата:а кто сказал что я в армии не был? Цитата:пишут уже до 300 пленных набралосьмолодняк сдается скопомумирать не хотятпочему интересно?)