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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:37
#9811
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Цитата:
abaika95:
Русский язык тебе не принадлежит Меняем как хотим)

Позоришься :lol: Стрём)))
Штудируй учебник русского языка за 3й класс, бонусном может и интеллект добавится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:37
#9812
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Цитата:
N0name:
ВСУ составили 660 военнослужащих

660 тысяч!
Это правильно.
Хоть все.
Славян по ходу не остается, а вы и рады тут, это же прекрасно, как аы мочите друг друга и гордитесь этим
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:40
#9813
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Цитата:
abaika95:
Конечно бесконечно Если с мелкой Чечней почти 20 лет разбирались

в Чечне кому надо деньги отмыли и на этом всё закончилось))
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:41
#9814
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Цитата:
111:
Славян по ходу не остается, а вы и рады тут, это же прекрасно, как аы мочите друг друга и гордитесь этим

харе Кришна харе Рама? :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1463
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:44
#9815
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Цитата:
N0name:
нет это правда!

А ещё мальчика распяли лет 10 назад :-x Всем первым каналом рыдали,а потом алкашку маму показали и та дала весь расклад про эту басню.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:44
#9816
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Медведев в своём телеграм-канале пишет...
как сделать ссылку на скриншот с телефона
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:47
#9817
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Прикольно так, сколько российских зольдат сдалось сразу в плен четырем хохлам..
Или украинцев же расстреляли, тогда кому российские военные сдались?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:48
#9818
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Цитата:
N0name:
харе Кришна харе

Давай радуйся, сколько ваших умирает, танцуй на их костях.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:50
#9819
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Цитата:
111:
Давай радуйся, сколько ваших умирает, танцуй на их костях.


На костях ты танцуешь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:51
#9820
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Составлена боле менее хоть какая то карта

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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:55
#9821
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Цитата:
111:
Составлена боле

чья боле?))
Вот реал карта
А не более менее, как у тебя

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[Исправлено: N0name, 08.08.2024 - 15:57]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:08
#9822
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Цитата:
Skeptic:
Если бы в России было что-то подобное украинской ЦИПсО, интернет был бы завален подобными подделками.

Он и завален
В две стороны такая работа ведётся Цитата:
Skeptic:
А так, это просто кто-то заскринил кусок реальной переписки из украинской сети и выложил. Не нравится правда?

Это как сотни пабликов и групп где жены мобилизованных кричат чтобы их мужей освободили))
Часть реальна а часть нет)
Правда что-то путину не сильно нравится
А тебе? Цитата:
111:
Их командир Апти уже сказал, что те военкоры, кто их не видит, петушки и ЛГБТшники.

Ну военкоры может и петушки из ЛГБТ
Но факт остаётся фактом
Кадыровцы из Ахмата не войсковая часть а росгвардия
Есть там отдельные отряды спецназа из Кадыровцев но они в заграждении не стоят))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:12
#9823
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Цитата:
111:
Прикольно так, сколько российских зольдат сдалось сразу в плен четырем хохлам..

Это срочники
Пацаны 18-19 лет которых не научили автоматы то держать а выставили на границу с воюющей страной
Оно им надо погибать там фиг пойми зачем
Они и сдались скопом

Российская армия людей не жалела никогда
Цитата:
N0name:
Штудируй учебник русского языка за 3й класс, бонусном может и интеллект добавится

О Ведлер снова в чате)
Цитата:
N0name:
в Чечне кому надо деньги отмыли и на этом всё закончилось))

А кто же там по горам постоянно бегает и в Махачкале церкви жрет? Ааа это другие уже понятно))
Цитата:
111:
Составлена боле менее хоть какая то карта

ВСУ рвется к Курской АЭС
Чтобы у Путина была возможность потом повторить про Курскую область свой великий мем
"Она утонула")))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:13
#9824
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Быть символично если Путин сейчас умрет неожиданно, начал правление с потерей Курска и закончит также))
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:26
#9825
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Цитата:
abaika95:
О Ведлер снова в чате)

О баба фрося, я тебя слил :lol:
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