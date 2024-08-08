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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:37
Цитата:
Позоришься Стрём)))
Штудируй учебник русского языка за 3й класс, бонусном может и интеллект добавится
abaika95:
Русский язык тебе не принадлежит Меняем как хотим)
Русский язык тебе не принадлежит Меняем как хотим)
Позоришься Стрём)))
Штудируй учебник русского языка за 3й класс, бонусном может и интеллект добавится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:37
Цитата:
660 тысяч!
Это правильно.
Хоть все.
Славян по ходу не остается, а вы и рады тут, это же прекрасно, как аы мочите друг друга и гордитесь этим
N0name:
ВСУ составили 660 военнослужащих
ВСУ составили 660 военнослужащих
660 тысяч!
Это правильно.
Хоть все.
Славян по ходу не остается, а вы и рады тут, это же прекрасно, как аы мочите друг друга и гордитесь этим
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:40
Цитата:
в Чечне кому надо деньги отмыли и на этом всё закончилось))
abaika95:
Конечно бесконечно Если с мелкой Чечней почти 20 лет разбирались
Конечно бесконечно Если с мелкой Чечней почти 20 лет разбирались
в Чечне кому надо деньги отмыли и на этом всё закончилось))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:41
Цитата:
харе Кришна харе Рама?
111:
Славян по ходу не остается, а вы и рады тут, это же прекрасно, как аы мочите друг друга и гордитесь этим
Славян по ходу не остается, а вы и рады тут, это же прекрасно, как аы мочите друг друга и гордитесь этим
харе Кришна харе Рама?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1463
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:44
Цитата:
А ещё мальчика распяли лет 10 назад Всем первым каналом рыдали,а потом алкашку маму показали и та дала весь расклад про эту басню.
N0name:
нет это правда!
нет это правда!
А ещё мальчика распяли лет 10 назад Всем первым каналом рыдали,а потом алкашку маму показали и та дала весь расклад про эту басню.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:44
Медведев в своём телеграм-канале пишет...
как сделать ссылку на скриншот с телефона
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:47
Прикольно так, сколько российских зольдат сдалось сразу в плен четырем хохлам..
Или украинцев же расстреляли, тогда кому российские военные сдались?
Или украинцев же расстреляли, тогда кому российские военные сдались?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:48
Цитата:
Давай радуйся, сколько ваших умирает, танцуй на их костях.
N0name:
харе Кришна харе
харе Кришна харе
Давай радуйся, сколько ваших умирает, танцуй на их костях.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:50
Цитата:
На костях ты танцуешь
111:
Давай радуйся, сколько ваших умирает, танцуй на их костях.
Давай радуйся, сколько ваших умирает, танцуй на их костях.
На костях ты танцуешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:51
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:55
Цитата:
чья боле?))
Вот реал карта
А не более менее, как у тебя
[img]
[/img]
[Исправлено: N0name, 08.08.2024 - 15:57]
111:
Составлена боле
Составлена боле
чья боле?))
А не более менее, как у тебя
[img]
[Исправлено: N0name, 08.08.2024 - 15:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:08
Цитата:
Он и завален
В две стороны такая работа ведётся Цитата:
Это как сотни пабликов и групп где жены мобилизованных кричат чтобы их мужей освободили))
Часть реальна а часть нет)
Правда что-то путину не сильно нравится
А тебе? Цитата:
Ну военкоры может и петушки из ЛГБТ
Но факт остаётся фактом
Кадыровцы из Ахмата не войсковая часть а росгвардия
Есть там отдельные отряды спецназа из Кадыровцев но они в заграждении не стоят))
Skeptic:
Если бы в России было что-то подобное украинской ЦИПсО, интернет был бы завален подобными подделками.
Если бы в России было что-то подобное украинской ЦИПсО, интернет был бы завален подобными подделками.
Он и завален
В две стороны такая работа ведётся Цитата:
Skeptic:
А так, это просто кто-то заскринил кусок реальной переписки из украинской сети и выложил. Не нравится правда?
А так, это просто кто-то заскринил кусок реальной переписки из украинской сети и выложил. Не нравится правда?
Это как сотни пабликов и групп где жены мобилизованных кричат чтобы их мужей освободили))
Часть реальна а часть нет)
Правда что-то путину не сильно нравится
А тебе? Цитата:
111:
Их командир Апти уже сказал, что те военкоры, кто их не видит, петушки и ЛГБТшники.
Их командир Апти уже сказал, что те военкоры, кто их не видит, петушки и ЛГБТшники.
Ну военкоры может и петушки из ЛГБТ
Но факт остаётся фактом
Кадыровцы из Ахмата не войсковая часть а росгвардия
Есть там отдельные отряды спецназа из Кадыровцев но они в заграждении не стоят))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:12
Цитата:
Это срочники
Пацаны 18-19 лет которых не научили автоматы то держать а выставили на границу с воюющей страной
Оно им надо погибать там фиг пойми зачем
Они и сдались скопом
Российская армия людей не жалела никогда
Цитата:
О Ведлер снова в чате)
Цитата:
А кто же там по горам постоянно бегает и в Махачкале церкви жрет? Ааа это другие уже понятно))
Цитата:
ВСУ рвется к Курской АЭС
Чтобы у Путина была возможность потом повторить про Курскую область свой великий мем
"Она утонула")))
111:
Прикольно так, сколько российских зольдат сдалось сразу в плен четырем хохлам..
Прикольно так, сколько российских зольдат сдалось сразу в плен четырем хохлам..
Это срочники
Пацаны 18-19 лет которых не научили автоматы то держать а выставили на границу с воюющей страной
Оно им надо погибать там фиг пойми зачем
Они и сдались скопом
Российская армия людей не жалела никогда
Цитата:
N0name:
Штудируй учебник русского языка за 3й класс, бонусном может и интеллект добавится
Штудируй учебник русского языка за 3й класс, бонусном может и интеллект добавится
О Ведлер снова в чате)
Цитата:
N0name:
в Чечне кому надо деньги отмыли и на этом всё закончилось))
в Чечне кому надо деньги отмыли и на этом всё закончилось))
А кто же там по горам постоянно бегает и в Махачкале церкви жрет? Ааа это другие уже понятно))
Цитата:
111:
Составлена боле менее хоть какая то карта
Составлена боле менее хоть какая то карта
ВСУ рвется к Курской АЭС
Чтобы у Путина была возможность потом повторить про Курскую область свой великий мем
"Она утонула")))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:13
Быть символично если Путин сейчас умрет неожиданно, начал правление с потерей Курска и закончит также))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 15:26
Цитата:
О баба фрося, я тебя слил
abaika95:
О Ведлер снова в чате)
О Ведлер снова в чате)
О баба фрося, я тебя слил
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