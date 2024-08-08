Отправлено: - 15:08

Skeptic:

Если бы в России было что-то подобное украинской ЦИПсО, интернет был бы завален подобными подделками.

Skeptic:

А так, это просто кто-то заскринил кусок реальной переписки из украинской сети и выложил. Не нравится правда?

111:

Их командир Апти уже сказал, что те военкоры, кто их не видит, петушки и ЛГБТшники.

Цитата:Он и заваленВ две стороны такая работа ведётся Цитата:Это как сотни пабликов и групп где жены мобилизованных кричат чтобы их мужей освободили))Часть реальна а часть нет)Правда что-то путину не сильно нравитсяА тебе? Цитата:Ну военкоры может и петушки из ЛГБТНо факт остаётся фактомКадыровцы из Ахмата не войсковая часть а росгвардияЕсть там отдельные отряды спецназа из Кадыровцев но они в заграждении не стоят))