ACROS: великий русский афроамериканского происхождения А.С. Пушкин
с какого боку род Пушкиных стал афро, да ещё и американским? Негром из Эритреи был прадед Пушкина по материнской линии. Пушкины это древний русский род. И, таки да, афроамериканец это про негров из США. Большинство негров на нашей планете отродясь в США не бывали. Поэтому странно называть всех их афроамериканцами.
Vit: застрелил в упор 24х летнию беременную женщину пытавшиеся покинуть город.
Это официальное сообщение МО РФ? Тогда это фейк! Первое официальное сообщение МО РФ было вошли 300 боевиков (так они солдат ВСУ называют) при поддержке 11 танков , БМП и бронеавтомобилей "Козак" Следущее сообщение уничтожено 315 боевиков, откуда ещё 15 взялось никто не знает! И как после этого верить официальным сообщениям России? Потом ещё не смотрел, был на работе, говорят до тыщ количество дошло, смешно Виталий!
saba: Максафа по большому счёту нет национальности (уж извините) , он думает только о себе
Он недавно подтвердил, что не отказывался даже ради Путина от национальности Украинец. Так что он пока украинец, который топит за исчезновение этой самой нации. Мне тоже это немного не ясно, как так можно. Хотя я понимаю, сейчас русские, которые топят за Путина, бомбят города этнических русских как Харьков и Одесса, или стирают там все в порошок. Вот обычная такая ненависть. Почему, да и не надо даже их понимать, они такие. Даже Вит вон такой же, за их уничтожение.
Даже мусульмане вон, не убивают русских и славян, избегают этого, а те прут друг на друга, еще и радуются что их сотнями, тысячами и миллионами выкашивают. Ставя себя на посмешище всему миру. В данном случае на этом форуме себя на смех подымают, пересказывая наперебой, как они ненавидят свои этнические народы, славян. Это просто какой то Ахтунг!
Гнать не надо, там российские войска сплошь и рядом гоняют на частных авто, видео с подрывом обычной буханки, наполненной русскими солдатами и недорепортера поддубного в помощь. Не надо просто прятаться за спины гражданских
Кстати Поддубного бросили свои же, это как на том прикольном видео, где наблюдательный дрон гонит за гробовозкой, и оттуда солдат начинает выкидывать российские пакеты с трупами, чтоб быстрее уехать. Своих не бросают..
N0name: па руске можна плиз)) нИпонИл в чем тОнцуют
Касаворотках Русский язык тебе не принадлежит Меняем как хотим) Цитата:
111: Прикольно кадыровцы развели русских,
А кто сказал что Кадыровцы из Ахмата это вояки? Сами про себя они любые сказки сочинять могут на деле же они росгвардия тоесть обычное ВВ, митинги там разгонять или патрулировать улицы могут Цитата:
Сабыр: И всё это будет происходить бесконечно
Конечно бесконечно Если с мелкой Чечней почти 20 лет разбирались И то там до сих пор бегают по горам То тут миллионный народ У кого отец у кого дед погибли Дети и внуки какие в Украине выростут? Правильно ненавистники всего российского Путин сделал всё чтобы русский и украинский народы стали ненавидеть друг друга больше всех И всё в угоду своего рейтинга
abaika95: Пишут сто комментариев от лица украинцев как всё плохо
Если бы в России было что-то подобное украинской ЦИПсО, интернет был бы завален подобными подделками. А так, это просто кто-то заскринил кусок реальной переписки из украинской сети и выложил. Не нравится правда?
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