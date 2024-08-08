Отправлено: - 14:03

saba:

Максафа по большому счёту нет национальности (уж извините) , он думает только о себе

Цитата:Он недавно подтвердил, что не отказывался даже ради Путина от национальности Украинец.Так что он пока украинец, который топит за исчезновение этой самой нации.Мне тоже это немного не ясно, как так можно.Хотя я понимаю, сейчас русские, которые топят за Путина, бомбят города этнических русских как Харьков и Одесса, или стирают там все в порошок.Вот обычная такая ненависть.Почему, да и не надо даже их понимать, они такие.Даже Вит вон такой же, за их уничтожение.