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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3463
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 13:37
#9796
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Цитата:
ACROS:
великий русский афроамериканского происхождения А.С. Пушкин

с какого боку род Пушкиных стал афро, да ещё и американским? Негром из Эритреи был прадед Пушкина по материнской линии. Пушкины это древний русский род. И, таки да, афроамериканец это про негров из США. Большинство негров на нашей планете отродясь в США не бывали. Поэтому странно называть всех их афроамериканцами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:02
#9797
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Цитата:
Vit:
застрелил в упор 24х летнию беременную женщину пытавшиеся покинуть город.

Это официальное сообщение МО РФ? Тогда это фейк! Первое официальное сообщение МО РФ было вошли 300 боевиков (так они солдат ВСУ называют) при поддержке 11 танков , БМП и бронеавтомобилей "Козак" Следущее сообщение уничтожено 315 боевиков, откуда ещё 15 взялось никто не знает! И как после этого верить официальным сообщениям России? Потом ещё не смотрел, был на работе, говорят до тыщ количество дошло, смешно Виталий!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:03
#9798
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Цитата:
saba:
Максафа по большому счёту нет национальности (уж извините) , он думает только о себе

Он недавно подтвердил, что не отказывался даже ради Путина от национальности Украинец.
Так что он пока украинец, который топит за исчезновение этой самой нации.
Мне тоже это немного не ясно, как так можно.
Хотя я понимаю, сейчас русские, которые топят за Путина, бомбят города этнических русских как Харьков и Одесса, или стирают там все в порошок.
Вот обычная такая ненависть.
Почему, да и не надо даже их понимать, они такие.
Даже Вит вон такой же, за их уничтожение.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:05
#9799
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Кстати сейчас мельком глянул телевизор, 1 канал, говорят, сорвался украинский план,не дошли до г.Суджа! Вот прямо не знаю кому верить, тебе Виталий или телевизору?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:08
#9800
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Даже мусульмане вон, не убивают русских и славян, избегают этого, а те прут друг на друга, еще и радуются что их сотнями, тысячами и миллионами выкашивают.
Ставя себя на посмешище всему миру.
В данном случае на этом форуме себя на смех подымают, пересказывая наперебой, как они ненавидят свои этнические народы, славян.
Это просто какой то Ахтунг!
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:09
#9801
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Цитата:
saba:
Тогда это фейк!

нет это правда!
боец ВСУ убил 24-летнюю беременную женщину, пытавшуюся уехать из Суджи
Живи теперь с этим
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:12
#9802
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Цитата:
saba:
Кстати сейчас мельком глянул телевизор, 1 канал,

Ммм... вон оно че? :lol: И часто мелькает ТВ РФ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:13
#9803
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Цитата:
N0name:

Гнать не надо, там российские войска сплошь и рядом гоняют на частных авто, видео с подрывом обычной буханки, наполненной русскими солдатами и недорепортера поддубного в помощь.
Не надо просто прятаться за спины гражданских
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39942
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:16
#9804
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Кстати Поддубного бросили свои же, это как на том прикольном видео, где наблюдательный дрон гонит за гробовозкой, и оттуда солдат начинает выкидывать российские пакеты с трупами, чтоб быстрее уехать.
Своих не бросают..
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:17
#9805
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С начала боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ntv
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:19
#9806
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Цитата:
111:
Гнать не надо

особенно после грушевого :lol:
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:27
#9807
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Цитата:
111:

«Все будет хорошо»: первое аудиообращение военкора Поддубного.
Поддубный
Беги за упаковкой грушевого, чтобы залить своё горе
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16517
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:31
#9808
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Цитата:
N0name:
верим исключительно только тебе

Это хорошо
Это вы там молодцы
Цитата:
N0name:
па руске можна плиз)) нИпонИл в чем тОнцуют

Касаворотках
Русский язык тебе не принадлежит
Меняем как хотим)
Цитата:
111:
Прикольно кадыровцы развели русских,

А кто сказал что Кадыровцы из Ахмата это вояки? Сами про себя они любые сказки сочинять могут на деле же они росгвардия тоесть обычное ВВ, митинги там разгонять или патрулировать улицы могут
Цитата:
Сабыр:
И всё это будет происходить бесконечно

Конечно бесконечно
Если с мелкой Чечней почти 20 лет разбирались
И то там до сих пор бегают по горам
То тут миллионный народ
У кого отец у кого дед погибли
Дети и внуки какие в Украине выростут? Правильно ненавистники всего российского
Путин сделал всё чтобы русский и украинский народы стали ненавидеть друг друга больше всех
И всё в угоду своего рейтинга
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1503
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 14:31
#9809
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Цитата:
abaika95:
Пишут сто комментариев от лица украинцев как всё плохо

:-)
Если бы в России было что-то подобное украинской ЦИПсО, интернет был бы завален подобными подделками.
А так, это просто кто-то заскринил кусок реальной переписки из украинской сети и выложил.
Не нравится правда? :-)
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