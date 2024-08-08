И че ваш любимый главнокомандующий и генералисимус ВСУ добилось?
Послало на убой в курскуб обл около 1000 бойцов. Похоронило их там и все. Это его такой был великий план изменить линию фронта? М-да уж. Правильно народ говорит: ну если ты клоун, то не когда не будешь президентом. Лучше бы и дальше скакал на сцене и нюхал герыч
saba: У Максафа по большому счёту нет национальности (уж извините) , он думает только о себе и своей семье, космополит.
Ну как это?
Макс русский по всем параметрам и он сам себя таковым называл по менталитету Русский котрый любит русский язык,Россию, путинскую политику но при этом живёт на западе и в Россию ехать не намерен никогда)) Это мечта русских патриотов после перестройки Любить Россию откуда нибудь из США или Британии Ещё Меньшов в своем фильме Шырли-Мырли это красиво обыграл
"Найденный в якутии сверх алмаз позволит всему населению России переехать на Канары и жить там"))))Цитата:
maxsaf: Журналист республиканского телеканала Азамат Абилкайыр опубликовал видео, в котором сделал неоднозначное заявление, назвав казахов, говорящих на русском языке, «рабами».
В чем то журналист прав на своем уровне Рабы чужой культуры,языка и менталитета и почему-то это начинается именно с языка Смотрю вот пророссийских казахов да и не только казахов а разные народности из России
Почему если говоришь на русском автоматом нужно перенимать русский менталитет чуть ли не вплоть до песен и танцев с культурой питья? Казахи в России в касоворотках танцующие вприсядку такая же клоунада как немцы танцующие лезгинку. Используешь русский язык да нет проблем Но зачем становится русским из за этого непонятно
Индус переехавший в США и использующий английский не становится же тут же техасским рейнджером и индюшку на день благодарения делать не начинает А в России почему то ассимиляция идёт именно по этой стезе Говоришь на русском должен стать русским И гос политика в России сейчас такая Мол все мы разные, и многонациональные но все мы русские))) От чего пукан у русских националистов рвет особенно когда Путин там перечислял кто он якут, таджик и бурят))
Ща хохлы АЭС захватят и начнется торг. Россия выйдет и через месяц вернется. И так до бесконечности,ну ещё постоянные теракты в российских городах от украинских дрг,как в Израиле Палестинцы делают. И всё это будет происходить бесконечно. Спасибо великому путлеру! Ему то че,жить осталось ерунда,а русский Ванька обречён на вот такое "веселое" существование. А ну и плюс мировая изоляция и деревянные туалеты в школах.
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