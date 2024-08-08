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≡ Четырех человек осудили за продажу сигарет без УКМ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49803
Четырех человек осудили за продажу сигарет без УКМ в Костанайской области
Отправлено: 08.08.24 - 11:32
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Уголовные дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировало Агентство по финансовому мониторингу. Общая сумма выявленной продукции превышает 168 млн тенге.
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§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
702
Re: Четырех человек осудили за продажу сигарет без УКМ в...
Отправлено: 08.08.24 - 11:32
#1
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Цитата:
Вся изъятая продукция подлежит уничтожению

через сеть кого надо магазинов :lol:
Профайл
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