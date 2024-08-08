Отправлено: - 11:04

saba:

У Максафа по большому счёту нет национальности (уж извините) , он думает только о себе и своей семье, космополит.

maxsaf:

Журналист республиканского телеканала Азамат Абилкайыр опубликовал видео, в котором сделал неоднозначное заявление, назвав казахов, говорящих на русском языке, «рабами».

Цитата:Ну как это?Макс русский по всем параметрам и он сам себя таковым называл по менталитетуРусский котрый любит русский язык,Россию, путинскую политику но при этом живёт на западе и в Россию ехать не намерен никогда))Это мечта русских патриотов после перестройкиЛюбить Россию откуда нибудь из США или БританииЕщё Меньшов в своем фильме Шырли-Мырли это красиво обыграл"Найденный в якутии сверх алмаз позволит всему населению России переехать на Канары и жить там"))))Цитата:В чем то журналист прав на своем уровнеРабы чужой культуры,языка и менталитета и почему-то это начинается именно с языкаСмотрю вот пророссийских казахов да и не только казахов а разные народности из РоссииПочему если говоришь на русском автоматом нужно перенимать русский менталитет чуть ли не вплоть до песен и танцев с культурой питья? Казахи в России в касоворотках танцующие вприсядку такая же клоунада как немцы танцующие лезгинку.Используешь русский язык да нет проблемНо зачем становится русским из за этого непонятноИндус переехавший в США и использующий английский не становится же тут же техасским рейнджером и индюшку на день благодарения делать не начинаетА в России почему то ассимиляция идёт именно по этой стезеГоворишь на русском должен стать русскимИ гос политика в России сейчас такаяМол все мы разные, и многонациональные но все мы русские)))От чего пукан у русских националистов рвет особенно когда Путин там перечислял кто он якут, таджик и бурят))