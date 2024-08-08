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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15169
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 08:30
#9781
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В Курской обл. В г. Суджа "боец" украинской армии застрелил в упор 24х летнию беременную женщину пытавшиеся покинуть город. :-x

П. С. Любители бандеровцев это вы такой армией восхищаетесь? М-да уж.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15169
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 08:38
#9782
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И че ваш любимый главнокомандующий и генералисимус ВСУ добилось?

Послало на убой в курскуб обл около 1000 бойцов. Похоронило их там и все. Это его такой был великий план изменить линию фронта? М-да уж. Правильно народ говорит: ну если ты клоун, то не когда не будешь президентом. Лучше бы и дальше скакал на сцене и нюхал герыч
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 10:47
#9783
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Цитата:
111:
Ну что, всё?

Нет, ещё только начало
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1502
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 10:48
#9784
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До них что-то стало доходить...
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 10:51
#9785
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Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ в районах приграничных населенных пунктов Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. - Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщило Минобороны, опубликовав видеокадры нанесения удара. - Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удары по личному составу и технике подразделений ВСУ в приграничье Курской области.
Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.
Мясной штурм Курска.
"Да уш..."©

[Исправлено: N0name, 08.08.2024 - 11:54]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 11:04
#9786
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Цитата:
saba:
У Максафа по большому счёту нет национальности (уж извините) , он думает только о себе и своей семье, космополит.

Ну как это?

Макс русский по всем параметрам и он сам себя таковым называл по менталитету
Русский котрый любит русский язык,Россию, путинскую политику но при этом живёт на западе и в Россию ехать не намерен никогда))
Это мечта русских патриотов после перестройки
Любить Россию откуда нибудь из США или Британии
Ещё Меньшов в своем фильме Шырли-Мырли это красиво обыграл

"Найденный в якутии сверх алмаз позволит всему населению России переехать на Канары и жить там"))))Цитата:
maxsaf:
Журналист республиканского телеканала Азамат Абилкайыр опубликовал видео, в котором сделал неоднозначное заявление, назвав казахов, говорящих на русском языке, «рабами».

В чем то журналист прав на своем уровне
Рабы чужой культуры,языка и менталитета и почему-то это начинается именно с языка
Смотрю вот пророссийских казахов да и не только казахов а разные народности из России

Почему если говоришь на русском автоматом нужно перенимать русский менталитет чуть ли не вплоть до песен и танцев с культурой питья? Казахи в России в касоворотках танцующие вприсядку такая же клоунада как немцы танцующие лезгинку.
Используешь русский язык да нет проблем
Но зачем становится русским из за этого непонятно

Индус переехавший в США и использующий английский не становится же тут же техасским рейнджером и индюшку на день благодарения делать не начинает
А в России почему то ассимиляция идёт именно по этой стезе
Говоришь на русском должен стать русским
И гос политика в России сейчас такая
Мол все мы разные, и многонациональные но все мы русские)))
От чего пукан у русских националистов рвет особенно когда Путин там перечислял кто он якут, таджик и бурят))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 11:07
#9787
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Цитата:
Skeptic:
До них что-то стало доходить.

Российские боты
Заходят на рандомное обсуждение
Пишут сто комментариев от лица украинцев как всё плохо
Скринят это выдают пропагандистам а те на этом делают сюжет как про того мальчика в трусиках

Скептик опять в луже Цитата:
Vit:
Похоронило их там и все

Если их там похоронило с кем срочники то воюют третий день в 15 км от границы?))
Цитата:
Vit:
В Курской обл. В г. Суджа "боец" украинской армии застрелил в упор 24х летнию беременную женщину пытавшиеся покинуть город.

Верим
Просто берём и верим словам

В начале войны российские бойцы зачем-то взяли и пару стариков в машине раздолбали из пушки БМП
Видео есть и разлетелось по всему миру
Чё с лицом? Цитата:
N0name:
Российские войска нанесли поражение резервам ВСУ

И тут даже россияне уже ржут))
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 11:25
#9788
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Цитата:
abaika95:
Российские боты Заходят на рандомное обсуждение Пишут сто комментариев от лица украинцев как всё плохо

бла бла бла..., ога верим исключительно только тебе :lol:
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 11:29
#9789
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Цитата:
abaika95:
касоворотках

па руске можна плиз)) нИпонИл в чем тОнцуют :lol:

[Исправлено: N0name, 08.08.2024 - 12:29]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 11:33
#9790
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Ща хохлы АЭС захватят и начнется торг. Россия выйдет и через месяц вернется. И так до бесконечности,ну ещё постоянные теракты в российских городах от украинских дрг,как в Израиле Палестинцы делают. И всё это будет происходить бесконечно. Спасибо великому путлеру! Ему то че,жить осталось ерунда,а русский Ванька обречён на вот такое "веселое" существование. А ну и плюс мировая изоляция и деревянные туалеты в школах.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 11:46
#9791
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Цитата:
abaika95:
И тут даже россияне уже ржут))

над тобой :lol:
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