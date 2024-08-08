Re: Всё в руках энергоорганизаций - Как решают проблему...

Отправлено: - 10:51

Толи ещё будет.. Спасибо Великому нурике,что раздал всё частникам. Всё кончают,а потом в Дубаи. Впрочем как и сам он. Верните сети в гос собственность и начинайте ремонтировать! Какие к вам придут инвесторы,если у него в гостинице ни света,ни воды горячей! Племя тумба-юмба!