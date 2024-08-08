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≡ Всё в руках энергоорганизаций - Как решают проблему отключений света, участившихся в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49803
Всё в руках энергоорганизаций - Как решают проблему отключений света, участившихся в Костанае
Отправлено: 08.08.24 - 10:51
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В последние недели в Костанае часто отключают свет и холодную воду из-за аварий на республиканских сетях ТОО 'МежРегионЭнергоТранзит". Является ли политика сдерживания тарифов причиной этих аварий?
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1462
Re: Всё в руках энергоорганизаций - Как решают проблему...
Отправлено: 08.08.24 - 10:51
#1
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Толи ещё будет.. Спасибо Великому нурике,что раздал всё частникам. Всё кончают,а потом в Дубаи. Впрочем как и сам он. Верните сети в гос собственность и начинайте ремонтировать! Какие к вам придут инвесторы,если у него в гостинице ни света,ни воды горячей! Племя тумба-юмба!
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