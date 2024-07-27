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≡ Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49801
Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 27.07.24 - 19:43
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Оказывается средняя зарплата в Костанайской области должна быть 300 тыс тенге сам аким Костанайской области сказал.Вопрос а ее кто нибудь вообще получает такую зарплату в Костанае.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16514
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 31.07.24 - 00:57
#15
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Цитата:
Добринцофф:
,у сотрудников оплата не за месяц ,а за часы,хочешь заработать выходи,не нужны деньги можешь заниматься личными делами.

По труд договору работают? почасовая оплата нормируется и начисляется доп доход за выход в выходные,праздничные и и сверхурочные больше положенных 8 часов рабочего времени
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
262
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 31.07.24 - 16:09
#16
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А средняя зарплата - это начисления или то, что после вычетов всех налогов и платежей, т.е. на руки?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
935
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 01.08.24 - 18:05
#17
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Я за домом смотрю и ничего не получаю. А взять - тогда на дом ничего не остаётся. Через год откажусь от этого
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1927
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 02.08.24 - 14:55
#18
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Эту статью пишет тот который очень далёк от этой сферы,сферы зарплат! Зайдите на ОЛХ и поищите себе сварщика или электрика, меньше чем за 450 000 тысяч в месяц, вы не найдёте себе работника, если и найдёте то это будет алкоголик либо не профессионал своего дела. Так и по другим профессиям.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3113
Re: Кто в Костанае такую зарплату получает из рабочего класса?
Отправлено: 08.08.24 - 09:44
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зайдите на ОЛХ и поищите себе сварщика или электрика, меньше чем за 450 000 тысяч в месяц, вы не найдёте себе

На олх зачастую выставляют свои услуги профессионалы. Не всегда так на деле, но они себя таковыми считают. Таких сварщиков один из тысячи.
Пример живой, нужно было сменить герметик на ванной. Искал по именно этой услуге, мне зарядили 15 000. Плюс материал, который используется в моем случае меньше чем на 50%.
Потом начал искать что-то типа "муж на час". В итоге сделали за 7000+материал.
Вот вы смотрите и думаете что все сантехники живут в шоколаде. А по факту только какие-то суперспецы так и живут, а остальная часть, ниже тех же 300 тыс в месяц будет
По таксистам 300 тыс это вообще сказки. Ну при условии что ты не живешь на работе 15 часов без выходных.
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