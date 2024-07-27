Отправлено: - 09:44

ПолиграфЪ Боярышников:

Зайдите на ОЛХ и поищите себе сварщика или электрика, меньше чем за 450 000 тысяч в месяц, вы не найдёте себе

Цитата:На олх зачастую выставляют свои услуги профессионалы. Не всегда так на деле, но они себя таковыми считают. Таких сварщиков один из тысячи.Пример живой, нужно было сменить герметик на ванной. Искал по именно этой услуге, мне зарядили 15 000. Плюс материал, который используется в моем случае меньше чем на 50%.Потом начал искать что-то типа "муж на час". В итоге сделали за 7000+материал.Вот вы смотрите и думаете что все сантехники живут в шоколаде. А по факту только какие-то суперспецы так и живут, а остальная часть, ниже тех же 300 тыс в месяц будетПо таксистам 300 тыс это вообще сказки. Ну при условии что ты не живешь на работе 15 часов без выходных.