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≡ Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49801
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
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Министр внутренних дел Ержан Саденов во время заседания правительства заявил, что в Казахстане ряд объектов образования охраняют пенсионеры и вахтеры, а потому не исключен пронос опасных веществ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39935
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
#1
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Ерунда все это думаю
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1927
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 01:26
#2
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Цитата:
"Объекты образования, в которых обучается свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования.

Источник:


любой охранник со временем теряет бдительность! так как и банковские охранники..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39935
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 01:28
#3
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Если нанимать профессиональных охранников, которых у нас практически нет, бюджет разорится.
Платить то надо тысяч 2 ойро..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
619
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 09:12
#4
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вспоминаю времена нашего детства, когда школы были открыты и пропускного режима никакого не было. Любой мог свободно пройти в школу либо к своим бывшим учителям, либо по другой надобности. Ве эти охранные мероприятия- битье по хвостам. Сейчас в постсоветских странах нет той идеологии и того порядка. Потеряли главное- единство общества. Необходимо в корне менять всю систему воспитания и конечно же образования.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1927
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 09:25
#5
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1501
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 10:16
#6
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Цитата:
рихард:

Дичаем...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5514
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 12:10
#7
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Цитата:
рихард:
Потеряли главное- единство общества.

Да ничего не потеряли, просто мода такая! Это как на футболе, на моей памяти ни одного нарушения закона на стадионе, а полиции на поле, как будто теракт предотвращают! Достаточно было бы стюардов и взвод ОМОНа в боевой готовности. Чем больше охраны, тем чаще инциденты, такой парадокс я для себя вывел! Ну и время изменилось, пожалуй для учителей хорошо, что у некоторых истеричных, высокомерных родителей с толстыми кошельками нет доступа в школу!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5514
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 12:23
#8
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Про стадион я имел в виду конкретно Костанай!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
901
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 12:40
#9
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Цитата:
saba:
полиции на поле, как будто теракт предотвращают!

Вот-вот. Вместо игры смотрим на полиСейских) это рвение бы да в нужное русло... Самокатов развелось - не пройти. Ездят и по двое, и по трое - отч и запрещено, и штрафы предусмотрены. Но зачем? Тогда ж усилия прилагать придется. И возни больше, чем выгоды
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4544
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 14:00
#10
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Когда перекрывают улицы во время игры, всегда думаю: Зачем? Было бы на что смотреть...
А первенство области проводят? Давно не слыхал... 8-)
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4544
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 14:07
#11
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..."Объекты образования, в которых обучается свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования...

Вообще такое ощущение, что выбывших из полиции пристроить некуда.
А еще группы реагирования... Есть полиция, которую надо сразу вызвать, и этого достаточно. А тут еще одну структуру создать предлагают. Потом ее тоже переподчинят полиции?
Вооружить охранников? По школе с оружием ходить будут?
Думаю, школьной охране спецсредств достаточно. Остальное - дело полиции...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10776
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 14:23
#12
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Цитата:
111:
Платить то надо тысяч 2 ойро..

----Кто про что , а ***про баню :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39935
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 15:15
#13
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Цитата:
Гога:
Кто про что , а ***про баню

Я вообще то про зарплату, ты что там, недоволен?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5514
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 08.08.24 - 05:45
#14
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Цитата:
bgb:
школе с оружием ходить

Против кого применять, против школьников? Или на руках у населения огромное количество оружия как в США? Я не знаю,как сейчас, может изменилось, раньше в Великобритании полицейским запрещено было ходить с оружием, чтобы не провоцировать население отнять его . А у нас смотришь идёт девушка в форме ростом метр с кепкой и у неё пистолет на боку с кобурой размером с полбедра! Зачем, если она работает в ИДН?
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