Re: В самой многодетной семье Казахстана родился еще один...

Отправлено: - 05:28

В нашей семье нас семеро было, но девятнадцать это ого го! Вот настоящий Батыр и настоящая Мама! Правда раньше такой поддержки от государства не было, но никакой ущемленности не чувствовал, наоборот было весело!