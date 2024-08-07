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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 20:56
Цитата:
Сам себе выдумал, сам и обиделся))
Тут кстати, один журналист, из ваших, тебя жалким обозвал. Ответишь ему?
111:
Что то новое с Канады слышим..
Что то новое с Канады слышим..
Сам себе выдумал, сам и обиделся))
Тут кстати, один журналист, из ваших, тебя жалким обозвал. Ответишь ему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 21:02
Слова не мои, цитирую журналиста:
Цитата:
тыц
Цитата:
Журналист республиканского телеканала Азамат Абилкайыр опубликовал видео, в котором сделал неоднозначное заявление, назвав казахов, говорящих на русском языке, «рабами».
русские говорят по-русски, турки – по-турецки, испанцы – по-испански, французы – по-французски. Даже наши братья-узбеки и кыргызы говорят на своих языках. Только казахи что-то щебечут на русском. Вот скажите, можно ли быть такими жалкими, такими бедными?
русские говорят по-русски, турки – по-турецки, испанцы – по-испански, французы – по-французски. Даже наши братья-узбеки и кыргызы говорят на своих языках. Только казахи что-то щебечут на русском. Вот скажите, можно ли быть такими жалкими, такими бедными?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 21:26
Цитата:
Я на мелких провокаторов не обращаю внимания, впервые слышу о таком.
Но нас всегда ведь юг ненавидел, а мы их, еще с самого Союза.
Так было и так будет.
maxsaf:
Слова не мои, цитирую журналиста
Слова не мои, цитирую журналиста
Я на мелких провокаторов не обращаю внимания, впервые слышу о таком.
Но нас всегда ведь юг ненавидел, а мы их, еще с самого Союза.
Так было и так будет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 22:17
Цитата:
Ты ненавидишь южан?
111:
Но нас всегда ведь юг ненавидел, а мы их, еще с самого Союза. Так было и так будет.
Но нас всегда ведь юг ненавидел, а мы их, еще с самого Союза. Так было и так будет.
Ты ненавидишь южан?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 22:22
Цитата:
В определенных случаях идет ненависть, например на зоне, или в армии.
В обычных отношениях ее нет, но рода отличаются, но у вас у украинцев это выражено сильнее, я например не хочу чтоб их бомбили и уничтожали, ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне.
У нас не до такой степени ненависть.
Просто в подколках даде моих сородичей, которые кстати приехали из России и осели на юге, это чувствуется по отношению уже к нам северянам.
Хотя родом они с тех же Богдановичей.
Странно немного, но это так было так будет
maxsaf:
Ты ненавидишь южан?
Ты ненавидишь южан?
В определенных случаях идет ненависть, например на зоне, или в армии.
В обычных отношениях ее нет, но рода отличаются, но у вас у украинцев это выражено сильнее, я например не хочу чтоб их бомбили и уничтожали, ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне.
У нас не до такой степени ненависть.
Просто в подколках даде моих сородичей, которые кстати приехали из России и осели на юге, это чувствуется по отношению уже к нам северянам.
Хотя родом они с тех же Богдановичей.
Странно немного, но это так было так будет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:24
Цитата:
Откуда тебе знать, чего я хочу. Пей таблетки вовремя, не пропуская, и перестань уже галлюцинировать.
[Исправлено: maxsaf, 08.08.2024 - 00:25]
111:
ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне.
ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне.
Откуда тебе знать, чего я хочу. Пей таблетки вовремя, не пропуская, и перестань уже галлюцинировать.
[Исправлено: maxsaf, 08.08.2024 - 00:25]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:37
Цитата:
Ну ты же говорил, что в Бахмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях,мол там хорошо что его освободили, и что ты луганский и потому поддерживаешь Путина в истреблении своего народа.
Или что то случилось?
Не поддерживаешь больше оккупантов что ли?
[Исправлено: 111, 08.08.2024 - 00:39]
maxsaf:
Откуда тебе знать, чего я хочу.
Откуда тебе знать, чего я хочу.
Ну ты же говорил, что в Бахмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях,мол там хорошо что его освободили, и что ты луганский и потому поддерживаешь Путина в истреблении своего народа.
Или что то случилось?
Не поддерживаешь больше оккупантов что ли?
[Исправлено: 111, 08.08.2024 - 00:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:39
Цитата:
Где я такое говорил? Ссылку давай.
111:
Ну ты же говорил, что в Базмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях
Ну ты же говорил, что в Базмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях
Где я такое говорил? Ссылку давай.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:41
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:42
Цитата:
Да мы с тобой все спорили, ну его, давай сделаем вид, что ты не луганский и ты такого не говорил..
Все окей украинец!
maxsaf:
Где я такое говорил?
Где я такое говорил?
Да мы с тобой все спорили, ну его, давай сделаем вид, что ты не луганский и ты такого не говорил..
Все окей украинец!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:43
Ты настоящий казах, борющийся с ценниками.
И живешь тут.
Понятно..
И живешь тут.
Понятно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:44
Цитата:
Ты что, не поддерживаешь уже Путина в решении украинского вопроса?
maxsaf:
Где я такое говорил?
Где я такое говорил?
Ты что, не поддерживаешь уже Путина в решении украинского вопроса?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 00:54
Цитата:
Напоминаю про таблетки, не забывай принимать вовремя
111:
Ты настоящий казах, борющийся с ценниками. И живешь тут. Понятно..
Ты настоящий казах, борющийся с ценниками. И живешь тут. Понятно..
Напоминаю про таблетки, не забывай принимать вовремя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 02:39
Цитата:
Ты злишься?
А что произошло?
Ты же вроде как развлекаться должен тут, нет?
Так ты поддерживаешь Путина, в украинском вопросе, так как ты украинец?
maxsaf:
Напоминаю про таблетки,
Напоминаю про таблетки,
Ты злишься?
А что произошло?
Ты же вроде как развлекаться должен тут, нет?
Так ты поддерживаешь Путина, в украинском вопросе, так как ты украинец?
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