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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 652 из 652«1...650651652
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 20:56
#9766
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Цитата:
111:
Что то новое с Канады слышим..

Сам себе выдумал, сам и обиделся))

Тут кстати, один журналист, из ваших, тебя жалким обозвал. Ответишь ему?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 21:02
#9767
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Слова не мои, цитирую журналиста:
Цитата:
Журналист республиканского телеканала Азамат Абилкайыр опубликовал видео, в котором сделал неоднозначное заявление, назвав казахов, говорящих на русском языке, «рабами».

русские говорят по-русски, турки – по-турецки, испанцы – по-испански, французы – по-французски. Даже наши братья-узбеки и кыргызы говорят на своих языках. Только казахи что-то щебечут на русском. Вот скажите, можно ли быть такими жалкими, такими бедными?


тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 21:26
#9768
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Цитата:
maxsaf:
Слова не мои, цитирую журналиста

Я на мелких провокаторов не обращаю внимания, впервые слышу о таком.
Но нас всегда ведь юг ненавидел, а мы их, еще с самого Союза.
Так было и так будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 22:17
#9769
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Цитата:
111:
Но нас всегда ведь юг ненавидел, а мы их, еще с самого Союза. Так было и так будет.

Ты ненавидишь южан?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 22:22
#9770
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Цитата:
maxsaf:
Ты ненавидишь южан?

В определенных случаях идет ненависть, например на зоне, или в армии.
В обычных отношениях ее нет, но рода отличаются, но у вас у украинцев это выражено сильнее, я например не хочу чтоб их бомбили и уничтожали, ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне.
У нас не до такой степени ненависть.
Просто в подколках даде моих сородичей, которые кстати приехали из России и осели на юге, это чувствуется по отношению уже к нам северянам.
Хотя родом они с тех же Богдановичей.
Странно немного, но это так было так будет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:24
#9771
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Цитата:
111:
ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне.

Откуда тебе знать, чего я хочу. Пей таблетки вовремя, не пропуская, и перестань уже галлюцинировать.

[Исправлено: maxsaf, 08.08.2024 - 00:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:37
#9772
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Цитата:
maxsaf:
Откуда тебе знать, чего я хочу.

Ну ты же говорил, что в Бахмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях,мол там хорошо что его освободили, и что ты луганский и потому поддерживаешь Путина в истреблении своего народа.
Или что то случилось?
Не поддерживаешь больше оккупантов что ли?

[Исправлено: 111, 08.08.2024 - 00:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:39
#9773
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Цитата:
111:
Ну ты же говорил, что в Базмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях

Где я такое говорил? Ссылку давай.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:41
#9774
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Ну что, всё?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:42
#9775
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Цитата:
maxsaf:
Где я такое говорил?

Да мы с тобой все спорили, ну его, давай сделаем вид, что ты не луганский и ты такого не говорил..
Все окей украинец!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:43
#9776
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Ты настоящий казах, борющийся с ценниками.
И живешь тут.
Понятно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39934
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 23:44
#9777
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Цитата:
maxsaf:
Где я такое говорил?

Ты что, не поддерживаешь уже Путина в решении украинского вопроса?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.08.24 - 00:54
#9778
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Цитата:
111:
Ты настоящий казах, борющийся с ценниками. И живешь тут. Понятно..

Напоминаю про таблетки, не забывай принимать вовремя
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