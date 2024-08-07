Журналист республиканского телеканала Азамат Абилкайыр опубликовал видео, в котором сделал неоднозначное заявление, назвав казахов, говорящих на русском языке, «рабами».
русские говорят по-русски, турки – по-турецки, испанцы – по-испански, французы – по-французски. Даже наши братья-узбеки и кыргызы говорят на своих языках. Только казахи что-то щебечут на русском. Вот скажите, можно ли быть такими жалкими, такими бедными?
В определенных случаях идет ненависть, например на зоне, или в армии. В обычных отношениях ее нет, но рода отличаются, но у вас у украинцев это выражено сильнее, я например не хочу чтоб их бомбили и уничтожали, ты как украинец, хочешь, чтоб всех остальных украинцев убили россияне. У нас не до такой степени ненависть. Просто в подколках даде моих сородичей, которые кстати приехали из России и осели на юге, это чувствуется по отношению уже к нам северянам. Хотя родом они с тех же Богдановичей. Странно немного, но это так было так будет
Ну ты же говорил, что в Бахмут можно поехать в любое время и покататься с семьей на каруселях,мол там хорошо что его освободили, и что ты луганский и потому поддерживаешь Путина в истреблении своего народа. Или что то случилось? Не поддерживаешь больше оккупантов что ли?
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