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≡ "Чтобы не говорил, что его оставили одного" - Планы сноса домов в Колесных рядах прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49801
"Чтобы не говорил, что его оставили одного" - Планы сноса домов в Колесных рядах прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 07.08.24 - 18:22
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Дома здесь наиболее пострадали от паводка, поэтому власти намерены выкупить жилье, снести все строения, а на их месте разбить парковую зону. Потому что затопленный парк легче восстановить, чем затопленное жилье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39929
Re: "Чтобы не говорил, что его оставили одного" -...
Отправлено: 07.08.24 - 18:22
#1
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Это сперва дают 7 миллионов и потом выкупают?
Неплохо совсем..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1466
Re: "Чтобы не говорил, что его оставили одного" -...
Отправлено: 07.08.24 - 21:54
#2
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Город парк будет....самое главное чтобы к моему приезду на нашей тарелочке всё закончили с обустройством....с корешами буду мой приезд отмечать НГприглашу с Говоровым чтоб статью написал,Марика,Абайку думаю не откажитесь от приглашения,поляну накрою по полной программе кто что желает...
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