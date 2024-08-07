Re: "Чтобы не говорил, что его оставили одного" -...

Отправлено: - 21:54

Город парк будет....самое главное чтобы к моему приезду на нашей тарелочке всё закончили с обустройством....с корешами буду мой приезд отмечать НГприглашу с Говоровым чтоб статью написал,Марика,Абайку думаю не откажитесь от приглашения,поляну накрою по полной программе кто что желает...