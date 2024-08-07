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≡ В самой многодетной семье Казахстана родился еще один ребенок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49801
В самой многодетной семье Казахстана родился еще один ребенок
Отправлено: 07.08.24 - 21:27
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В Петропавловске у самой знаменитой многодетной семьи Култышевых родился девятнадцатый ребенок. Об этом сообщили в областном перинатальном центре Северо-Казахстанской области. Девочка появилась на свет 6 августа. Роды прошли хорошо. Мама и новорожденная пока находятся в роддоме.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39929
Re: В самой многодетной семье Казахстана родился еще один...
Отправлено: 07.08.24 - 21:27
#1
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Несколько жен надо иметь в таком случае
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1927
Re: В самой многодетной семье Казахстана родился еще один...
Отправлено: 07.08.24 - 21:33
#2
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Цитата:
Павел работает как индивидуальный предприниматель, он на все руки мастер: занимается сваркой – делает ворота, заборы, беседки любой сложности, занимается грузоперевозками, ремонтом автомобилей, летом - вспашкой земли и скосом травы.

Источник:

И когда этот Павел всё успевает? :oops: :oops: :oops:
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
16
В самой многодетной семье Казахстана родился еще один ребенок
Отправлено: 07.08.24 - 22:43
#3
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