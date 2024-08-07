Отправлено: - 21:44

Skeptic:

Проснулись.

Цитата:....думаю ещё нет как прорвёт тогда хош не хош вставать надо будет......вообще такие суммы космические называют,а почему не занимались текущим ремонтом?каждый год можно что то ремонтировать или?