Отправлено: - 21:07

юля елиссева:

Какой ещё может быть чемпионат мира, если жекпе-жек нигде кроме Казахстана не

Цитата:А это как соревнования по казакша курес,Казакстан Барысы, сделали сумасшедший призовой фонд и поехали борцы от США и России до Грузии и Азербайджана.