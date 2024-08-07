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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 00:44
Цитата:
В СССР
saba:
Это не поговорка, это принципы выживания в тюрьме!
Это не поговорка, это принципы выживания в тюрьме!
В СССР
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 01:26
Да, прикольно, жаль что кино смотрим
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 09:27
Следуя трендам мировым, всем позвольте пожелать-мира, радости, здоровья и удачного дня!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5509
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 12:19
Цитата:
Не знаю как в Казахстане,не был, а в российской всё то же самое, только ещё АУЕ добавилось.
111:
В СССР
В СССР
Не знаю как в Казахстане,не был, а в российской всё то же самое, только ещё АУЕ добавилось.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5509
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 13:30
Смотрел сейчас новости из Курска. Я даже не про то что ВСУ прорвали границу и вошли на территорию РФ. Куряне возмущаются, три года война идёт, никто даже не подумал бомбоубежища какие то строить, приводят в пример Белгородскую область. Российские власти видимо не ожидали, что украинцы осмелятся воевать на российской земле, думали только им можно на украинской! Нисколько не злорадствую, это уже просто какой-то другой уровень эскалации войны.украинцы раньше воевали только на своей территории, теперь и россияне страдают и кому стало лучше от этого всего? Жду ответа от наших поклонников Путина!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 13:38
Цитата:
Зачем?)
До вас ещё не дошло что никто на форуме не обсуждает а просто доказывает своё
Никто не слышит друг друга
Кто больше накинет на вентилятор)
Мнение свое никто менять не будет и аргументы подбирать если их нет
День пройдет, тема забудется и отвечать не надо)
saba:
Жду ответа от наших поклонников Путина!
Жду ответа от наших поклонников Путина!
Зачем?)
До вас ещё не дошло что никто на форуме не обсуждает а просто доказывает своё
Никто не слышит друг друга
Кто больше накинет на вентилятор)
Мнение свое никто менять не будет и аргументы подбирать если их нет
День пройдет, тема забудется и отвечать не надо)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 15:13
Цитата:
Что то ночью читал, действительно что ли?
Блин, только проснулся
saba:
даже не про то что ВСУ прорвали границу и вошли на территорию РФ.
даже не про то что ВСУ прорвали границу и вошли на территорию РФ.
Что то ночью читал, действительно что ли?
Блин, только проснулся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 15:47
Да, посмотрел, там украинцы российских срочников набрали в плен.
Не в этом дело.
Где мусульманские заградотряды?
Они же вроде по Романову рядом со срочниками?
Вот то то.
Мусульманские заградотряды находились именно За срочниками и не вступали в бой, они ведь смотрят за теми, кто побежит с поля боя из русских, тех потом в кандалы или сразу расстрел.
Не в этом дело.
Где мусульманские заградотряды?
Они же вроде по Романову рядом со срочниками?
Вот то то.
Мусульманские заградотряды находились именно За срочниками и не вступали в бой, они ведь смотрят за теми, кто побежит с поля боя из русских, тех потом в кандалы или сразу расстрел.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 17:19
Цитата:
Срочники и наемники много не навоюют. С резервами с обоих сторон проблемы. Россия опасается проведения мобилизации, могут опять бежать из страны.
111:
Да, посмотрел, там украинцы российских срочников набрали в плен.
Да, посмотрел, там украинцы российских срочников набрали в плен.
Срочники и наемники много не навоюют. С резервами с обоих сторон проблемы. Россия опасается проведения мобилизации, могут опять бежать из страны.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 17:27
Цитата:
Во времена Советского Союза, сила была в единстве народов, в настоящее время единства нет.
Выплаты контрактникам постоянно повышают, инфляцию не остановить, печатный станок справно работает, значит далее будет страдать социалка, в том числе образование, медицина и.т. д.
111:
Где мусульманские заградотряды? Они же вроде по Романову рядом со срочниками?
Где мусульманские заградотряды? Они же вроде по Романову рядом со срочниками?
Во времена Советского Союза, сила была в единстве народов, в настоящее время единства нет.
Выплаты контрактникам постоянно повышают, инфляцию не остановить, печатный станок справно работает, значит далее будет страдать социалка, в том числе образование, медицина и.т. д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 17:39
Ранее неоднократно отмечал, что россияне за вырученные у проклятого для некоторых Запада нефтегазодоллары могли перестроить страну, построить РАЙ. Тогда бы наши ура патриоты, у которых возможно, в домах висят портреты вождей, начиная от Ленина, переехали бы туда и в ус не дули бы, да бы мешает, всё пошло не по плану 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 18:05
Цитата:
Цитата:
Действительно зачем. Они не в окопах же сидят и ждут давно обещанную ротацию. А строчат воинственные комменты, за тысячи километров от передовой, в благоустроенном жилье, с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие, покажут всем врагам кузькину мать и. т. д.
С двух сторон погибают люди, при этом россияне на чужой территории. Жизнь человека бесценна, жизнь за деньги не купишь, а мертвым вообще деньги не нужны.
saba:
! Нисколько не злорадствую, это уже просто какой-то другой уровень эскалации войны.украинцы раньше воевали только на своей территории, теперь и россияне страдают и кому стало лучше от этого всего? Жду ответа от наших поклонников Путина!
! Нисколько не злорадствую, это уже просто какой-то другой уровень эскалации войны.украинцы раньше воевали только на своей территории, теперь и россияне страдают и кому стало лучше от этого всего? Жду ответа от наших поклонников Путина!
Цитата:
abaika95:
Зачем?)
Зачем?)
Действительно зачем. Они не в окопах же сидят и ждут давно обещанную ротацию. А строчат воинственные комменты, за тысячи километров от передовой, в благоустроенном жилье, с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие, покажут всем врагам кузькину мать и. т. д.
С двух сторон погибают люди, при этом россияне на чужой территории. Жизнь человека бесценна, жизнь за деньги не купишь, а мертвым вообще деньги не нужны.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24240
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 19:15
Цитата:
Я эту доктрину не писал, поймите уже это. Угроза не от меня исходит. Но теперь она реальная, руки развязаны.
Kairat stayer:
с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие
с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие
Я эту доктрину не писал, поймите уже это. Угроза не от меня исходит. Но теперь она реальная, руки развязаны.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 19:26
Цитата:
Господи..
Как страшно!
Это какой обезьяне и кто руки то отвязал, неужели вы, поставляющие оружие для убийства русских?
maxsaf:
Но теперь она реальная, руки развязаны.
Но теперь она реальная, руки развязаны.
Господи..
Как страшно!
Это какой обезьяне и кто руки то отвязал, неужели вы, поставляющие оружие для убийства русских?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 19:28
- Мы развязали обезьяне руки!
- Но виноваты вы казахи!
Что то новое с Канады слышим..
- Но виноваты вы казахи!
Что то новое с Канады слышим..
-
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