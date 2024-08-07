Отправлено: - 18:05

saba:

! Нисколько не злорадствую, это уже просто какой-то другой уровень эскалации войны.украинцы раньше воевали только на своей территории, теперь и россияне страдают и кому стало лучше от этого всего? Жду ответа от наших поклонников Путина!

abaika95:

Зачем?)

Цитата:Цитата:Действительно зачем. Они не в окопах же сидят и ждут давно обещанную ротацию. А строчат воинственные комменты, за тысячи километров от передовой, в благоустроенном жилье, с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие, покажут всем врагам кузькину мать и. т. д.С двух сторон погибают люди, при этом россияне на чужой территории. Жизнь человека бесценна, жизнь за деньги не купишь, а мертвым вообще деньги не нужны.