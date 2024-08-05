vofkakst: В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с
Всё пропало, всё пропало, гипс снимают ... У нас на все действия власти одна реакция! Если ничего не делать, то сразу хейт, если что то делается, то мы сразу говорим, это распил бюджета, через год развалится! Не без оснований конечно,Но что мне нравится в нынешнем акиме города, что его действия поддаются общечеловеческой логике, не извращенной, чиновничьей, когда всё для того, чтобы отчитаться перед начальством, а обычной. В конце концов Кулагина помнят не только как Святого, но именно при нем появились цветы в городе в большом количестве.
3 года подряд ложить брусчатку в одном не особо большом парке? Еще и частями. Уму не постижимо. При хорошей организации работ, весь парк выложить можно за пару недель. А не растягивать на 3 года.
Цитата:
saba: .. У нас на все действия власти одна реакция
Смотрим далее. 2023 год, приезжают друзья из России, просят их сводить по городу. Идем в парк - там разруха, замена брусчатки. Идем на набережную - там то же самое. Город перекрыт - ибо везде разом катают асфальт. Год 2024 - в парке меняют брусчатку, на набережной -разруха, весь центр перекрыт на ремонт дорог. Опять к знаковым местам не попасть. Обещают переложить брусчатку в следующем году. Шутка ли?хейт ли это? И наш регион хотят сделать привлекательным для туризма инвестиций... Позорники!!!
Живу рядом с парком, особой разрухи не за 2 года не заметил, да в этом году убрали старую брусчатку и положили новую и то не везде сразу! Ещё в прошлом году Марик постоянно выкладывал фото,как он с семьёй гуляет, по пешеходному фонтану и по парку! Вам не надоело брюзжать или Баба Яга всегда против?
Если второй сезон подряд менять брусчатку в центральном парке (для вас) - то норма, то тогда ладно)))Цитата:
saba: Вам не надоело брюзжать
Слова-то какие!
Я, как житель города, хочу к примеру после работы погулять по парку, но там ждет взрытая брусчатка, все в пыли, стоят поддоны от плитки и бордюров. Приятное окружение? Не думаю. И так второе лето кряду. И ждет еще одно))
Вот сделают хорошо и надолго - обещаю, напишу хвалебный опус!
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