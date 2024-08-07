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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 651 из 651«1...649650651
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 00:44
#9751
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Цитата:
saba:
Это не поговорка, это принципы выживания в тюрьме!

В СССР
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 01:26
#9752
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Да, прикольно, жаль что кино смотрим
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 09:27
#9753
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Следуя трендам мировым, всем позвольте пожелать-мира, радости, здоровья и удачного дня!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 12:19
#9754
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Цитата:
111:
В СССР

Не знаю как в Казахстане,не был, а в российской всё то же самое, только ещё АУЕ добавилось.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 13:30
#9755
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Смотрел сейчас новости из Курска. Я даже не про то что ВСУ прорвали границу и вошли на территорию РФ. Куряне возмущаются, три года война идёт, никто даже не подумал бомбоубежища какие то строить, приводят в пример Белгородскую область. Российские власти видимо не ожидали, что украинцы осмелятся воевать на российской земле, думали только им можно на украинской! Нисколько не злорадствую, это уже просто какой-то другой уровень эскалации войны.украинцы раньше воевали только на своей территории, теперь и россияне страдают и кому стало лучше от этого всего? Жду ответа от наших поклонников Путина!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16514
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 13:38
#9756
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Цитата:
saba:
Жду ответа от наших поклонников Путина!

Зачем?)

До вас ещё не дошло что никто на форуме не обсуждает а просто доказывает своё
Никто не слышит друг друга
Кто больше накинет на вентилятор)
Мнение свое никто менять не будет и аргументы подбирать если их нет
День пройдет, тема забудется и отвечать не надо)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 15:13
#9757
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Цитата:
saba:
даже не про то что ВСУ прорвали границу и вошли на территорию РФ.

Что то ночью читал, действительно что ли?
Блин, только проснулся
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 15:47
#9758
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Да, посмотрел, там украинцы российских срочников набрали в плен.
Не в этом дело.
Где мусульманские заградотряды?
Они же вроде по Романову рядом со срочниками?
Вот то то.
Мусульманские заградотряды находились именно За срочниками и не вступали в бой, они ведь смотрят за теми, кто побежит с поля боя из русских, тех потом в кандалы или сразу расстрел.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 17:19
#9759
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Цитата:
111:
Да, посмотрел, там украинцы российских срочников набрали в плен.


Срочники и наемники много не навоюют. С резервами с обоих сторон проблемы. Россия опасается проведения мобилизации, могут опять бежать из страны.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 17:27
#9760
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Цитата:
111:
Где мусульманские заградотряды? Они же вроде по Романову рядом со срочниками?


Во времена Советского Союза, сила была в единстве народов, в настоящее время единства нет.

Выплаты контрактникам постоянно повышают, инфляцию не остановить, печатный станок справно работает, значит далее будет страдать социалка, в том числе образование, медицина и.т. д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 17:39
#9761
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Ранее неоднократно отмечал, что россияне за вырученные у проклятого для некоторых Запада нефтегазодоллары могли перестроить страну, построить РАЙ. Тогда бы наши ура патриоты, у которых возможно, в домах висят портреты вождей, начиная от Ленина, переехали бы туда и в ус не дули бы, да бы мешает, всё пошло не по плану 😂😂😂.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.08.24 - 18:05
#9762
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Цитата:
saba:
! Нисколько не злорадствую, это уже просто какой-то другой уровень эскалации войны.украинцы раньше воевали только на своей территории, теперь и россияне страдают и кому стало лучше от этого всего? Жду ответа от наших поклонников Путина!


Цитата:
abaika95:
Зачем?)


Действительно зачем. Они не в окопах же сидят и ждут давно обещанную ротацию. А строчат воинственные комменты, за тысячи километров от передовой, в благоустроенном жилье, с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие, покажут всем врагам кузькину мать и. т. д.

С двух сторон погибают люди, при этом россияне на чужой территории. Жизнь человека бесценна, жизнь за деньги не купишь, а мертвым вообще деньги не нужны.
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