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≡ Инициатива нерабочая: ограничения на поездки такси не решат проблему нелегалов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49800
Инициатива нерабочая: ограничения на поездки такси не решат проблему нелегалов
Отправлено: 07.08.24 - 16:53
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В Костанае перевозчики обсудили предложение минтранспорта запретить поездки такси дальше чем на 50 километров. Предприниматели подчеркивают, что в отношении официальных фирм проверки и контроль регулярен и неусыпен. А вот нелегалы по-прежнему ускользают сквозь пальцы.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
605
Re: Инициатива нерабочая: ограничения на поездки такси не решат...
Отправлено: 07.08.24 - 16:53
#1
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А чего жалуетесь-то? У вас билет на автобус Костанай-Астана стоит 11300 тенге, в 2 раза дороже чем вагон купе на поезде. При этом автобус идет 11 часов (поезд 15) и там не очень комфортно против поезда. Естественно кто на поезд не попал, едут на такси, т.к. у них быстрее и дешевле.
Вот рыночек и порешал. Не вписались не нойте
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1501
Re: Инициатива нерабочая: ограничения на поездки такси не решат...
Отправлено: 07.08.24 - 18:24
#2
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Министр по старой большевистской привычке хочет действовать методами запретов.
Ему бы озаботиться организацией качественных междугородних перевозок... Комфортабельные автобусы и автовокзалы, регулярные перевозки, чёткие графики движения, не дорогие билеты...
Чтобы люди сделали выбор в пользу безопасности и комфорта.
Тогда и с таксистами бороться не придётся. Они всё-равно останутся, только их услугами будут пользоваться только по необходимости и при наличии "лишних" денег. Такси по определению должно быть дороже автобуса.
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