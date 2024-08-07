Re: Инициатива нерабочая: ограничения на поездки такси не решат...

Отправлено: - 16:53

А чего жалуетесь-то? У вас билет на автобус Костанай-Астана стоит 11300 тенге, в 2 раза дороже чем вагон купе на поезде. При этом автобус идет 11 часов (поезд 15) и там не очень комфортно против поезда. Естественно кто на поезд не попал, едут на такси, т.к. у них быстрее и дешевле.

Вот рыночек и порешал. Не вписались не нойте