Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
Министр внутренних дел Ержан Саденов во время заседания правительства заявил, что в Казахстане ряд объектов образования охраняют пенсионеры и вахтеры, а потому не исключен пронос опасных веществ. Читать новость
вспоминаю времена нашего детства, когда школы были открыты и пропускного режима никакого не было. Любой мог свободно пройти в школу либо к своим бывшим учителям, либо по другой надобности. Ве эти охранные мероприятия- битье по хвостам. Сейчас в постсоветских странах нет той идеологии и того порядка. Потеряли главное- единство общества. Необходимо в корне менять всю систему воспитания и конечно же образования.
Да ничего не потеряли, просто мода такая! Это как на футболе, на моей памяти ни одного нарушения закона на стадионе, а полиции на поле, как будто теракт предотвращают! Достаточно было бы стюардов и взвод ОМОНа в боевой готовности. Чем больше охраны, тем чаще инциденты, такой парадокс я для себя вывел! Ну и время изменилось, пожалуй для учителей хорошо, что у некоторых истеричных, высокомерных родителей с толстыми кошельками нет доступа в школу!
saba: полиции на поле, как будто теракт предотвращают!
Вот-вот. Вместо игры смотрим на полиСейских) это рвение бы да в нужное русло... Самокатов развелось - не пройти. Ездят и по двое, и по трое - отч и запрещено, и штрафы предусмотрены. Но зачем? Тогда ж усилия прилагать придется. И возни больше, чем выгоды
..."Объекты образования, в которых обучается свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования...
Вообще такое ощущение, что выбывших из полиции пристроить некуда. А еще группы реагирования... Есть полиция, которую надо сразу вызвать, и этого достаточно. А тут еще одну структуру создать предлагают. Потом ее тоже переподчинят полиции? Вооружить охранников? По школе с оружием ходить будут? Думаю, школьной охране спецсредств достаточно. Остальное - дело полиции...
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