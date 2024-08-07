НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент спортивной федерации Казахстана подделал протокол на ЧМ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49796
Президент спортивной федерации Казахстана подделал протокол на ЧМ
Отправлено: 07.08.24 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил о приговоре, вынесенном главе федерации "Жекпе-жек" Ерназару Алимбетову. Он признан виновным в подделке протокола чемпионата мира по жекпе-жек, прошедшего в 2021 году.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
312
Re: Президент спортивной федерации Казахстана подделал протокол...
Отправлено: 07.08.24 - 14:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кругом один "схематоз" каждый хорёк ищет способы прикарманить бюджетный тиын, постыдился бы, позорники
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS