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bgb:

Банк сам, получается, нарушает закон?

Цитата:А, кто в Казахстане НЕ НАРУШАЕТ закон ?Наверное, все - начиная с ЕБЛН и кончая маленьким подростком который нарушил закон - лишь тем что -перешёл улицу в неположенном месте - нарушали, сознательно или несосознательно, закон.А, нарушить закон тем что:- "изьять" часть пенсионных или социальных денег с других различных общественных фондов, якобы на общественно значимое дело и при этом, естественно и первоочердно, "не обидеть" себя - это умение жить по "казахски".