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Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49796
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 20:38
В МВД разъяснили требования по тонировке стекол. Согласно Правилам дорожного движения транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, отметили в ведомстве.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4544
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 20:38
А у нас собирают авто с заводской тонировкой?
Или надо заказывать отдельно?
Или надо заказывать отдельно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 287
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 21:28
Нужно в экзаменационные билеты поставить вопросы, касающиеся затемненных стекол в авто и других вопросов, насчет безопасности на дорогах! Будущий водитель обязан знать на все 100 %! Если не знает, то дать еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 900
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 21:33
Цитата:
Я думаю, что борьба не должна быть однобокой! За некорректно установленные знаки, неправильную разметку, плохие дороги тоже наказывать! И чиновников, принимающий такие работы, и халтурящих подрядчиков! Сколько у нас случаев - стоит знак "Движение по (трем) полосам", а самих полос - четыре. Ну это так, первый пример из множества. За неработающие светофоры тоже предлагаю ввести ответственность. Может быть тогда уполномоченные лица и организации начнут отвечать за свою деятельность и деньги, вкладываемые в нее.
абике:
кто не соблюдает ПДД,
кто не соблюдает ПДД,
Я думаю, что борьба не должна быть однобокой! За некорректно установленные знаки, неправильную разметку, плохие дороги тоже наказывать! И чиновников, принимающий такие работы, и халтурящих подрядчиков! Сколько у нас случаев - стоит знак "Движение по (трем) полосам", а самих полос - четыре. Ну это так, первый пример из множества. За неработающие светофоры тоже предлагаю ввести ответственность. Может быть тогда уполномоченные лица и организации начнут отвечать за свою деятельность и деньги, вкладываемые в нее.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 695
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 22:17
Цитата:
А дорожникам, в силу особого склада ума наверное тяжело догадаться заранее перед перекретком нанести на асфальт вот такие плосы
vofkakst:
неправильную разметку
неправильную разметку
А дорожникам, в силу особого склада ума наверное тяжело догадаться заранее перед перекретком нанести на асфальт вот такие плосы
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1464
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 23:42
Цитата:
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.
....если непонятно ещё раз статью перечитайте...
bgb:
А у нас собирают авто с заводской тонировкой? Или надо заказывать отдельно?
А у нас собирают авто с заводской тонировкой? Или надо заказывать отдельно?
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.
....если непонятно ещё раз статью перечитайте...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1464
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 23:50
Цитата:
......наши Европейские друзья нас не поймут даже у них нет таких жёстких законов,с такими мыслями Абике надо посторожней не то санкции введут на наши природные ресурсы кто потом покупать будет,соседям ненадо своих достаточно Китаю так они по дешёвки всё прикупят ели уже практически всё скупили...
абике:
еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!
еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!
......наши Европейские друзья нас не поймут даже у них нет таких жёстких законов,с такими мыслями Абике надо посторожней не то санкции введут на наши природные ресурсы кто потом покупать будет,соседям ненадо своих достаточно Китаю так они по дешёвки всё прикупят ели уже практически всё скупили...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39911
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
В принципе хоть тут правильно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6334
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 07.08.24 - 07:30
Цитата:
Спорный вопрос:...цитата из статьи:-//. ...Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей, отметила Боранова....//
Например, я одел СУПЕРТЁМНЫЕ очки и управляю автомобилем и сотрудник жолполиции остановив меня по какой либо другой причине и при этом не сделал НИКАКОГО замечания по поводу тёмных очков и видимости дорожной ситуации.
Теперь вопрос: - есть ли разница для этой самой якобы БЕЗОПАСНОСТИ на дороге или ХОРОШЕЙ ВИДИМОСТИ как едёшь ты: - или в авто с затемнёнными передними и лобовыми стёклами или в тёмных очках ??
Хрен редьки слаще или не слаще, или как обычно примитивное и привычное для "кассиров МВД": - ....бабло с водилы отстёгивать ???
111:
хоть тут правильно
хоть тут правильно
Спорный вопрос:...цитата из статьи:-//. ...Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей, отметила Боранова....//
Например, я одел СУПЕРТЁМНЫЕ очки и управляю автомобилем и сотрудник жолполиции остановив меня по какой либо другой причине и при этом не сделал НИКАКОГО замечания по поводу тёмных очков и видимости дорожной ситуации.
Теперь вопрос: - есть ли разница для этой самой якобы БЕЗОПАСНОСТИ на дороге или ХОРОШЕЙ ВИДИМОСТИ как едёшь ты: - или в авто с затемнёнными передними и лобовыми стёклами или в тёмных очках ??
Хрен редьки слаще или не слаще, или как обычно примитивное и привычное для "кассиров МВД": - ....бабло с водилы отстёгивать ???
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 989
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 07.08.24 - 13:22
Цитата:
Не совсем верно... Согласно ГОСТ 33670-2015 Требование: А.11.8 Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70 %. В верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки: на ТС категорий M1t М2 и N1t а также L6 и 1_7 (с кузовом закрытого типа) — шириной не более 140 мм, а на ТС категорий М3, N2 и N3 — шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Если тонировка выполнена в массе стекла, ширина затеняющей полосы должна соответствовать установленной изготовителем ТС. Светопропускание светозащитной полосы не нормируется
Основание для признания несоответствия: 1 Светопропускание ветрового стекла и/или стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, менее 70 %. 2 Ширина светозащитной полосы (в случае применения), больше максимально разрешенной. 3 Тонировка, выполненная в массе стекла, не соответствует установлен ной изготовителем ТС
Если купить стекло у которого тонировка в массе стекла, т.е. изготовлено без нанесения пленки,а именно при изготовлении подтемнили стекло, т.е. заводского изготовления и поставить на авто, у которого с завода были прозрачные стекла, то это не будет нарушением ведь?
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей
Не совсем верно... Согласно ГОСТ 33670-2015 Требование: А.11.8 Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70 %. В верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки: на ТС категорий M1t М2 и N1t а также L6 и 1_7 (с кузовом закрытого типа) — шириной не более 140 мм, а на ТС категорий М3, N2 и N3 — шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Если тонировка выполнена в массе стекла, ширина затеняющей полосы должна соответствовать установленной изготовителем ТС. Светопропускание светозащитной полосы не нормируется
Основание для признания несоответствия: 1 Светопропускание ветрового стекла и/или стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, менее 70 %. 2 Ширина светозащитной полосы (в случае применения), больше максимально разрешенной. 3 Тонировка, выполненная в массе стекла, не соответствует установлен ной изготовителем ТС
Если купить стекло у которого тонировка в массе стекла, т.е. изготовлено без нанесения пленки,а именно при изготовлении подтемнили стекло, т.е. заводского изготовления и поставить на авто, у которого с завода были прозрачные стекла, то это не будет нарушением ведь?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4544
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 07.08.24 - 14:24
Цитата:
Вы запутали меня еще больше! Или сумбурно изложили, как было в ваше голове.
Значит, Только при производстве автомобиля? А не при производстве стёкол для автомобиля?
Желали показать свой интеллект?
родом из Шанхая2022:
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.....если непонятно ещё раз статью перечитайте...
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.....если непонятно ещё раз статью перечитайте...
Вы запутали меня еще больше! Или сумбурно изложили, как было в ваше голове.
Значит, Только при производстве автомобиля? А не при производстве стёкол для автомобиля?
Желали показать свой интеллект?
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