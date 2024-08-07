Отправлено: - 12:10

рихард:

Потеряли главное- единство общества.

Цитата:Да ничего не потеряли, просто мода такая! Это как на футболе, на моей памяти ни одного нарушения закона на стадионе, а полиции на поле, как будто теракт предотвращают! Достаточно было бы стюардов и взвод ОМОНа в боевой готовности. Чем больше охраны, тем чаще инциденты, такой парадокс я для себя вывел! Ну и время изменилось, пожалуй для учителей хорошо, что у некоторых истеричных, высокомерных родителей с толстыми кошельками нет доступа в школу!