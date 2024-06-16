Отправлено: - 10:57

maxsaf:

Языковые проблемы - их как раз таки надо обсуждать и учитывать, чтобы потом как на Украине не было

[Исправлено: 111, 16.06.2024 - 12:31]

Цитата:Начинается.Надо будет просто убрать казахский и русский и говорить о каком то там языке?Ну пробуй.И причем тут Украина?Хочешь сказать, что там идет война из за языка, то есть на нее напали нацисты?Вот в мире везде проблемы с языками, но почему то теперь все должны говорить только, чтоб не напал Путин?Может проблема не в языке то?Давай научи газету, чтоб молчали о том, как на СССР напал Гитлер, ведь там все на русском разговаривали.А может быть проблема проще?Может видя как Путин все дальше и дальше утопает в грязи поражений и просит мира, может смотря на эту его армию, где идет полный хаос и беспредел и выживают только уголовники, которых отпускают и они убивают уже собственное население, может патриоты уже не в силах смотреть на это?В этом ведь правда, да?