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≡ Сергей Бабуров: топ-6 стран для кофейного туризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49794
Сергей Бабуров: топ-6 стран для кофейного туризма
Отправлено: 07.08.24 - 11:41
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Кофейный туризм — это уникальная возможность не только насладиться любимым напитком, но и узнать больше о культуре и традициях его производства. Руководитель компании hydecoffee.kz Сергей Бабуров составил список из семь стран, которые стоит посетить каждому кофеману.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3460
Сергей Бабуров: топ-6 стран для кофейного туризма
Отправлено: 07.08.24 - 11:41
#1
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А что, кофе по-турецки - смолотый в пыль и трижды доведённый до кипения в джезве на горячем песочке, уже за кофе не считается?

[Исправлено: юля елиссева, 07.08.2024 - 12:57]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5508
Re: Сергей Бабуров: топ-6 стран для кофейного туризма
Отправлено: 07.08.24 - 12:21
#2
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А я не любитель экзотики, кофе из фекалий брр!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3460
Сергей Бабуров: топ-6 стран для кофейного туризма
Отправлено: 07.08.24 - 12:51
#3
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Цитата:
saba:
А я не любитель экзотики, кофе из фекалий брр!

Загуглите цену этого кофе. За гуано целители платят немалые денежки. Но я уж лучше выпью кофе по-турецки или эспрессо двойной.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5708
Сергей Бабуров: топ-6 стран для кофейного туризма
Отправлено: 07.08.24 - 12:56
#4
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Цитата:
saba:
А я не любитель экзотики...


Ранее на форуме, был один любитель кофе, настоящий знаток и гурман, из числа уважаемых пользователей. Во всех видах кофе разбирается, скорее всего почти все виды кофе на вкус попробовал. К сожалению, чета он редко на форуме появляется, надеюсь жив и здоров 😂😂😂.
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