Отправлено: - 12:56

saba:

А я не любитель экзотики...

Цитата:Ранее на форуме, был один любитель кофе, настоящий знаток и гурман, из числа уважаемых пользователей. Во всех видах кофе разбирается, скорее всего почти все виды кофе на вкус попробовал. К сожалению, чета он редко на форуме появляется, надеюсь жив и здоров 😂😂😂.