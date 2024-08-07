Отправлено: - 09:25

рихард:

вспоминаю времена нашего детства, когда школы были открыты и пропускного режима никакого не было. Любой мог свободно пройти в школу либо к своим бывшим учителям, либо по другой надобности. Ве эти охранные мероприятия- битье по хвостам. Сейчас в постсоветских странах нет той идеологии и того порядка. Потеряли главное- единство общества. Необходимо в корне менять всю систему воспитания и конечно же образования.

Цитата:Всё плохое идёт к нам из России! ..распространитель огнестрельного вооружения номер один. Всякие войны и убийство..культивирование кинофильмов о бандитах..впереди планеты всей!