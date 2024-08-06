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≡ Процесс по иску кандидата в главврачи Костанайской горбольницы - возобновление вместо решения. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49793
Процесс по иску кандидата в главврачи Костанайской горбольницы - возобновление вместо решения. В чем причина?
Отправлено: 06.08.24 - 21:20
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- По всей видимости, судью вызвали в облсуд, чтобы попросить лучше изучать материалы дела, - прокомментировал "НГ" представитель Балгужина Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Мы полагаем, что это из-за публикаций в СМИ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7009
Re: Процесс по иску кандидата в главврачи Костанайской...
Отправлено: 06.08.24 - 21:20
#1
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Что за привычки хвататься мертвой хваткой за кресло, видямо рыло в пушку, а так боятся что-то вскроется
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6334
Re: Процесс по иску кандидата в главврачи Костанайской...
Отправлено: 07.08.24 - 07:36
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
так боятся что-то вскроется


Может и так, а может : - "...не свой человек...".
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