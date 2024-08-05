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≡ «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49793
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
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Глава города отметил: нарушений обнаружено не было, подрядчики успели в срок, проводился постоянный контроль и например корни деревьев не были повреждены
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39906
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:17
#15
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А так тут машин в аренду, тысячами..

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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
695
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 06.08.24 - 06:10
#16
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Цитата:
«У нас есть своя фишечка»


Я бы даже сказал целая"ФИШКА" по распилу бюджета
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 06.08.24 - 11:22
#17
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Цитата:
vofkakst:
В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с

Всё пропало, всё пропало, гипс снимают ... У нас на все действия власти одна реакция! Если ничего не делать, то сразу хейт, если что то делается, то мы сразу говорим, это распил бюджета, через год развалится! Не без оснований конечно,Но что мне нравится в нынешнем акиме города, что его действия поддаются общечеловеческой логике, не извращенной, чиновничьей, когда всё для того, чтобы отчитаться перед начальством, а обычной. В конце концов Кулагина помнят не только как Святого, но именно при нем появились цветы в городе в большом количестве.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
899
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 06.08.24 - 11:40
#18
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Цитата:
saba:
не извращенной, чиновничьей

3 года подряд ложить брусчатку в одном не особо большом парке? Еще и частями. Уму не постижимо. При хорошей организации работ, весь парк выложить можно за пару недель. А не растягивать на 3 года.

Цитата:
saba:
.. У нас на все действия власти одна реакция

Смотрим далее. 2023 год, приезжают друзья из России, просят их сводить по городу. Идем в парк - там разруха, замена брусчатки. Идем на набережную - там то же самое. Город перекрыт - ибо везде разом катают асфальт.
Год 2024 - в парке меняют брусчатку, на набережной -разруха, весь центр перекрыт на ремонт дорог. Опять к знаковым местам не попасть.
Обещают переложить брусчатку в следующем году. Шутка ли?хейт ли это?
И наш регион хотят сделать привлекательным для туризма инвестиций... Позорники!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39906
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 07.08.24 - 01:37
#19
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Цитата:
vofkakst:
При хорошей организации работ, весь парк выложить можно за пару недель. А не растягивать на 3 года.

Зачем фантазироаать то?
Ложил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39906
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 07.08.24 - 01:39
#20
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Цитата:
N0name:
пора штафовать за езду в пешеходной зоне на траспортном средстве.

И кто обязан?
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