Отправлено: - 11:22

vofkakst:

В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с

Цитата:Всё пропало, всё пропало, гипс снимают ... У нас на все действия власти одна реакция! Если ничего не делать, то сразу хейт, если что то делается, то мы сразу говорим, это распил бюджета, через год развалится! Не без оснований конечно,Но что мне нравится в нынешнем акиме города, что его действия поддаются общечеловеческой логике, не извращенной, чиновничьей, когда всё для того, чтобы отчитаться перед начальством, а обычной. В конце концов Кулагина помнят не только как Святого, но именно при нем появились цветы в городе в большом количестве.