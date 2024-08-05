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≡ Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49793
Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
Отправлено: 05.08.24 - 21:51
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До 2019 года работодатели могли устанавливать самую низкую зарплату - на уровне прожиточного минимума. Затем МРОТ был повышен, но методология его определения не была понятной. И теперь Казахстан может стать третьей страной в СНГ, где ратифицируют Конвенцию об установлении минимальной заработной платы.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1364
Re: Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270...
Отправлено: 05.08.24 - 21:51
#1
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так вот в чем дело: налоги нужно больше, значит. а то, что после этого все цены взлетят в небеса, это пусть.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3458
Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
Отправлено: 06.08.24 - 09:35
#2
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Цитата:

Но с такой зарплатой можно в два раза больше и налогов собрать.

Готовьтесь господа платить из собственного кошелька за это повышение

[Исправлено: юля елиссева, 06.08.2024 - 10:36]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
287
Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
Отправлено: 06.08.24 - 15:45
#3
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Это страна чудес! Население, чтобы быть побогаче скрывает доходы неплательщиков налогов (бизнесменов) и согласны получать деньги в конверте! А гос-во старается поднять размер базовой пенсии, думая, что население с 85 000 тенге голодает, оказывается не голодает, если помогает бизнесу укрывать налоги! А бизнесменов, скрывающих налоги, гос-во не отлавливает и не применяет телесное наказание в виде шпицрутенов, прутьев бамбуковых, потому что штраф для них как горох об стенку! Это значит, что наше гос-во жалостливое, и действия похоже на действия хамелеона, при этом не принимает жестких мер в отношении правонарушителей! Только одни слова и восхваления!

[Исправлено: абике, 06.08.2024 - 16:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39906
Re: Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270...
Отправлено: 07.08.24 - 01:36
#4
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Да, смехотворная сумма для каких то африканских стран, но не для нас
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